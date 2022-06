Congrès organisé par le Centre de Recherches sur les Littératures et la Sociopoétique

(CELIS UPR 4280, Université Clermont Auvergne)

en collaboration avec Universidad de Córdoba et l’Institut International de Sociocritique (IIS).

Programme/Programa :



Mercredi 8 juin 2022 / Miércoles 8 de junio de 2022



Amphi 219, MSH



8h30

ACCUEIL DES CONGRESSISTES (CAFÉ) / ACOGIDA DE LOS CONGRESISTAS (CAFÉ)



9h-9h30

Amphi 219, MSH



ALLOCUTION D’OUVERTURE



M. Mathias Bernard, président de l’Université Clermont Auvergne, Mme Catherine Berthet-Cahuzac, présidente de l’Institut International de Sociocritique, Mme Bénédicte Mathios, directrice du CELIS, M. Juan de Dios Torralbo Caballero (Universidad de Córdoba, Espagne) et Mme Assia Mohssine, responsable scientifique du XVIIIe Congrès international de Sociocritique



9h30-10h00

CONFÉRENCE INAUGURALE / CONFERENCIA INAUGURAL



Edmond Cros (Université Paul-Valéry Montpellier 3), lue par Assia Mohssine / Texto de Edmond Cros (Université Paul-Valéry Montpellier 3) en voz de Assia Mohssine

→ Le semblable et l'altérité : structurations de l’instance discursive du Nouveau-Monde / El sujeto cultural colonial: la irrepresentabilidad del Otro





CONFÉRENCES PLÉNIÈRES / CONFERENCIAS PLENARIAS

Modératrice / Moderadora : Chloé Chaudet



Amphi 219, MSH

10h00-11h30

Seloua Luuste Boulbina (Université de Paris, France)

→ Comment penser la décolonisation



Catherine Berthet-Cahuzac (Université Paul-Valéry Montpellier 3, France)

→ Sujet culturel et théorie décoloniale



Stéphane Dufoix (Université Paris Nanterre / Institut Universitaire de France, France)

→ Décolonisation/Décolonialisation des savoirs : les enjeux épistémiques d’une réflexion socio-historique



11h30-12h00 Débat / Debate

12h00-14h00 Déjeuner / Comida



14h00-15h40

Amphi 219, MSH

Perspectives transhistoriques / Perspectivas transhistóricas

Modérateur / Moderador : Stéphane Dufoix



Dionísio Vila Maior (Universidade Aberta, Portugal)

— Bakhtine e a problemática do sujeito plural



Sergio Fregoso (Université Paul-Valéry, Montpellier, France)

—¿Que muera el cura Hidalgo ? Interrogar la decolonialidad desde la vanguardia mexicana



Vincent Parello (Université Bordeaux Montaigne, France)

— Anti-imperialismo y anti-colonialismo en Pedro de Valencia (1555-1620)



Alfonso Rodríguez Manzano (Université Paris Est-Créteil, France/ Universidad del Atlántico, Colombia)

— ¿La noción de sujeto en el giro decolonial como la noción de sujeto cultural?





Amphi 220, MSH

Pratiques libertaires et discours sur le féminin / prácticas libertarias y discursos sobre lo femenino

Modératrice / Moderadora: Alba Lara Alengrín



Carlos Fregoso Génnis (Universidad de Guadalajara, Mexique)

—Las propuestas transformadoras de los criollos ilustrados, en la sociedad colonial de la Nueva Galicia



Paola Domingo (Université Paul-Valéry, Montpellier, France)

—Anarquismo y « prácticas libertarias » originarias en el México prerrevolucionario y revolucionario Los indígenas mexicanos en los periódicos Regeneración y Revolución (1900-1918)



Ángel Cueva Puente (investigador, Madrid, España)

— Valores de una nueva femineidad en la literatura española del XVIII



Juan de Dios Torralbo Caballero (Universidad de Córdoba, España)

— La hija de una mujer que lava mondongos y hace morcillas’: Una mirada sociocrítica a Juanita la Larga de Juan Valera



15h40-16h00 Débat / Debate

16h00-16h15 Pause / Receso



16h15-17h55

Amphi 219, MSH

Colonialités transnationales et transmédiales /Colonialidades transnacionales y transmediales

Modératrice / Moderadora : Seloua Luste Boulbina



Noël Bertrand Boudzanga (Université Omar Bongo, Gabon)

— L’image-écran pour dire la complexité de la postcolonie. Le lien entre littérature comparée et colonialité



Éric Agbessi (Université Clermont Auvergne, France)

— Narration et contre-narration sur la décolonisation. L’exemple clermontois de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France



Oliver Schulz (Université Clermont Auvergne, France)

— L’« Askari fidèle » - un lieu de mémoire du colonialisme allemand ?



Youssouf T. Sangaré (Université Clermont Auvergne, France)

— L’islamologie « appliquée » face à l’héritage orientaliste : le cas de la subalternisation de l’islam subsaharien





Amphi 220, MSH

Autour du « sujet » / Sobre el sujeto

Modératrice / Moderadora : Patricia Saldarriaga



Yadira Munguía Ochoa (Universidad panamericana Guadalajara)

— La literatura novohispana en las academias áureas, el caso de la Soberana Asamblea de la Casa del Placer, contribución ibérica femenina



Mariola Pietrak (Université Marie Curie- Sklodowska de Lublin, Polonia)

— Rebelión del sujeto colonial: las re-escrituras del sujeto femenino María



Guadalupe Sánchez Robles (Universidad de Guadalajara, Mexique)

— ¿Justicia o venganza? Opresión, liberación y ruptura en la novela Mickey y sus amigos de Luis Arturo Ramos



Adalberto Mejía (Université Paul-Valéry, Montpellier, France)

—Desplazamientos para entrar y salir del espacio y la frontera en El imperio de neomemoria de Heriberto Yépez





17h55-18h15 Débat/Debate



Mercredi 8 juin 2022 (suite) / Miércoles 8 de junio de 2022



19h30

Hommage et remise de la médaille de la ville au professeur Edmond Cros



Vin d´honneur

(Salons de l´Hôtel de Ville de la mairie de Clermont Ferrand)





Jeudi 9 juin 2022 / Jueves 9 de junio de 2022

8h30-10h10



Amphi 2019, MSH

Sociocritique et décolonialité de l'être et du savoir/Sociocrítica y decolonialidad del ser y del saber

Modératrice / Moderadora : Guadalupe Cortina



Lissell Quiroz (CY Cergy Paris Université, France)

— El espejismo de la objetividad. Locus de enunciación y colonialidad del saber en perspectiva histórica



Ana Laura Soto Hernández (Université Paris 8 Vincennes, France ; UNAM, Mexique)

— El giro decolonial en psicoanálisis : de la decolonización de sí a la posición sur como apuesta crítica a la erótica de la dominación



Maria Fontes (Università Degli Studi di Padova)

— El barroco y la (des)colonización: una desobediencia epistemológica





Amphi 220, MSH

Dialogues transatlantiques / Diálogos transatlánticos

Modérateur / Moderador : Noël Bertrand Boudzanga



Gérald Préher (Université d´Artois, Arras, France)

—« My feet are (so to speak) in two worlds » : Le jeu de l’autre et l’émergence du moi dans Annie John de Jamaica Kincaid



Mylène Danglades (Université de Guyane, France)

— Faire émerger la voix des sans-voix dans Cahier de retour au pays natal d’Aimé Césaire et Retour en Guyane de Léon Gontran Damas



Maribel Corbi (Universidad de Alicante, España)

— Littératures migrantes, mémoire multidirectionnelle et décolonialité: réflexions au sujet du Livre d’Emma de Marie-Célie Agnant



10h10-10h30 Débat / Debate

10h30-10h45 Pause / Receso



10h45 -12h00

Amphi 219, MSH

Utopies et (post)colonialité / Utopías y (post)colonialidad

Modérateur / Moderador : Oliver Schulz



Rédouane Abouddahab (Université Le Mans, France)

—Capitalisme, pulsion de mort et « Discours d’Amérique » : l’écriture comme modalité de résistance à la colonialité du pouvoir dans Once in a Promised Land de Laila Halaby



David Boucher (Harvard University, USA)

— Aux États-Unis d´Afrique d´Abdourahman A. Waberi : peau blanche, masques noirs



Théophile Koui (Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, Abidjan, Côte d’Ivoire)

—Nostalgie et utopie, Les indépendances comme le rêve brisé d’un âge d’Or dans Les soleils des indépendances d’Ahmadou Kourouma





Amphi 220, MSH

Approches décoloniales de la poésie / Planteamientos decoloniales de la poesía

Modérateur / Moderador : Juan de dios Torralbo Caballero



Bénédicte Mathios (Université Clermont Auvergne, France)

—La poesía española desde la perspectiva descolonial



Lucie Castella (Université Clermont Auvergne, France)

—La po-ética de la asamblea en museo de la clase obrera de Juan Carlos Mestre: una lucha por la descolonialidad del poder y del saber



Christina Ramalho- Bielinski (Universidade de Sergipe, Brésil)

— Violencia de género en Brasil y Cuba : poesía contemporánea como resistencia



12h00-12h20 Débat / Debate

12h30-14h30 Déjeuner / Comida





14h30-15h45

Amphi 219, MSH

Décolonialité de genre et pensée frontalière I / Decolonialidad de género y pensamiento fronterizo I

Modérateur / Moderador : Clément Akassi



Assia Mohssine (Université Clermont Auvergne, France)

— El Sur en el Norte: escenas de construcción del pensamiento fronterizo de Gloria Anzaldúa



Guadalupe Cortina (University of Texas Rio Grande Valley, Edinburg, Texas)

— Estrategias para entrar y salir de identidades y espacios colonizados en la frontera



Elizabeth Montes-Garcés (Universidad de Calgary, Canadá)

— Locus de la enunciación, espacios y género en la ficción de Rosario Ferré y Mayra Santos Febres





Amphi 220, MSH

Poétiques décoloniales / Poéticas decoloniales

Modératrice/ Moderadora: Maribel Corbi



Chayma Dellagi (Université Paul-Valéry, Montpellier 3, France)

— La désobéissance épistémique… au coeur de la machine coloniale : une aberration ?



Soraya Lani (Université Bordeaux Montaigne, France)

— Grada KIlomba : La théorie et l’art en tant qu’espaces de décolonisation du sujet noir



Nasima Moujoud (Université Grenoble Alpes, France)

— Le voile, le mariage forcé et la prostitution. Vers une décolonisation du savoir sur genre et migration en France





15h45-16h10 Débat / Debate

16h10-16h25 Pause / Receso





16h25- 17h40

Amphi 219, MSH

Perspectives décoloniales dans les arts, les médias et les littératures / Perspectivas decoloniales en artes, medias y literaturas

Modératrice / Moderadora : Catherine Berthet



Patricia Saldarriaga (Middlebury College, Estados-Unidos)

— Descolonizar a la mujer zombi: La esclavitud sexual, el tráfico de mujeres y la prostitución forzada en el cine global



Raúl De Aguinaga (Instituto Tecnológico de Monterrey y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Guadalajara, Mexique)

— La construcción de la imagen de la mujer a través del otro en COMERCIALES PARA CAVIAR (1989) de Fanny Buitrago



Monique L. Akassi (Independent scholar, USA) & Clément Akassi

— Decolonizing the Political Imaginary: W.E.B Du Bois’s “My Country ’Tis of Thee” and Cuban Rap Artists, Los Hermanos de la Causa’s “Tengo” Through A Sociocriticism Lens (avec traduction en français)





Amphi 220, MSH

Décolonisation des imaginaires féminins / Decolonización de los imaginarios femeninos

Modérateur / Moderador : Dionísio Vila Maior



Monique Carcaud-Macaire (Université Paul-Valéry, Montpellier 3, France)

— Pour (ou vers) la décolonisation de l’imaginaire féminin en Méditerranée



Azouz Ali Ahmed (Queen’s University, Kingston, Ontario, Canada)

— Sujet culturel ou sujet féminin dans Harraga de Boualem Sansal



Sess Prince Schadrac Adou (Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, Abidjan, Côte d’Ivoire)

— De la sémantique textuelle à la sémantique reconstituée : déconstruction du mythe de la nation civilisatrice dans Señas de identidad de Juan Goytisolo





17h40-18h00 Débat / Debate



Vendredi 10 juin 2022 / Viernes 10 de junio de 2022

8h30-10h10



Amphi 2019, MSH

Décolonialité de genre et pensée frontalière II / Decolonialidad de género y pensamiento fronterizo II

Modératrice / Moderadora : Stéphanie Urdician



Michèle Soriano (Université Toulouse - Jean Jaurès, France)

—Las hijas del fuego: figura de los confines



Mercedes Ortega González Rubio (Universidad del Norte- Baranquilla, Colombia) y Mar Ortega González-Rubio (Universidad Autónoma de Barcelona. España)

— Una frontera gloriosa y extraña: de Gloria Anzaldúa a Virgie Tovar



José González (Université Toulouse-Jean Jaurès, France)

— Vivir entre lenguas, vivir entre identidades: el mestizaje lingüístico como forma de emancipación identitaria en las novelas de Sylvia Molloy





Amphi 220

Réévaluations décoloniales / Reevaluaciones decoloniales

Modératrice / Moderadora : Nasima Moujoud



Métou Kané (Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, Côte d’Ivoire)

— Wandi Bla! De Konan Roger Langui ou la quête de la liberté confisquée dans la poésie ivoirienne post-coloniale : essai d´analyse sociocritique



Ndiaye Sarr (Université Nouakchott Al Asriya, Nouakchott, Mauritanie)

— Pensée décoloniale dans la fiction narrative africaine



Laurence Olivier-Messonnier (Université Clermont Auvergne, France)

— Failles de la colonialité selon Dany Laferrière et Yannick Lahens : l’exemple de Tout bouge autour de moi et de Failles



Bárbara Leite Lara (Université de Nantes, France)

— L’utilisation de bandes dessinées comme outil dans l’inclusion culturelle des migrants étrangers en France





10h10-10h 40 Débat / Debate

10h40h-11h00 Pause / Receso



11h00 -11h50

Amphi 219

(Dé)colonialité du pouvoir / Decolonialidad del poder

Modérateur / Moderador : Raúl De Aguinaga



Alba Lara-Alengrin (Université Paul-Valéry, Montpellier, France)

— Les multinationales et le marché du livre hispanophone : communauté de langue ou domination économique et linguistique ?



Gloria Maffet (Université Clermont Auvergne, France)

— La pensée décoloniale dans l’approche latino-américaine de l’économie sociale et solidaire





11h50-12h15 Débat / Debate

12h15-14h30 Déjeuner / Comida



14h30-15h30

Conférence plénière de clôture

Modératrice / Moderadora : Michèle Soriano





Amphi 219, MSH



Clément Akassi (Howard University, USA)

—Los giros afrodecoloniales y la descolonización de las epistemologías y de los imaginarios: Edmond Cros/Achille Mbembe vs Walter Mignolo/Ramón Grosfoguel





15h30- 16h00 Débat / Debate





16h00-18h00

Assemblée Générale de l’Institut International de Sociocritique / Asamblea general del Instituto Internacional de Sociocrítica



20h30

Dîner de clôture (sur inscription) / Cena de clausura (con previa inscripción)





Samedi 11 juin 2022

Programme touristique

À définir. Sur inscription