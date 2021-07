Université de Brest, Centre d'étude des Correspondances et des Journaux intimes

Virginia Woolf, lectures françaises

Université de Brest – Centre d’étude des correspondances et des journaux intimes

Société d’Études Woolfiennes

Jeudi 17 mars (14h) - Vendredi 18 mars 2022

Conférence plénière :

Catherine Lanone, Université Sorbonne-Nouvelle

Nous proposons de nous intéresser aux lectures françaises de Virginia Woolf dans tous les sens du terme, qu’il s’agisse de la manière dont les auteur(e)s et critiques français(es) ont interprété son œuvre ou de la diversité des allusions à la littérature française qui parcourent ses essais, depuis les recensions de vies de femmes hétérodoxes du Grand Siècle, dont « Louise de la Vallière » (1908), Madeleine de Scudéry (dans Madeleine de Hope Mirrlees) (1919), jusqu’à « Montaigne », le premier autobiographe (« plus je me hante et connais »[i]) (1925), ou les réflexions de Woolf sur Proust, qui la subjugue, dans « Phases of Fiction » (1929)[ii]. Aussi découvrons-nous, à la lecture du journal, de la correspondance et des essais, son appétit vorace pour les écrivain(e)s français(es) – Rabelais, Madame de Sévigné, Racine, Rousseau, Saint-Simon, Stendhal, Sand, Flaubert, Mallarmé, Rimbaud et Maurois[iii]. Nombreuses sont les publications de la Hogarth Press qui entérinent cet attrait manifeste pour la littérature française, attrait dont nous pourrons tracer les échos dans l’œuvre woolfienne : étude de Charles Mauron consacrée à la beauté dans l’art et la littérature, biographie de Voltaire de Laura Riding, Judgement of François Villon d’Herbert Edward Palmer, Apology of Arthur Rimbaud d’Edward Sackville West, Proust de Clive Bell, Diary of Montaigne’s Journey to Italy, étude de Louis Racine sur Milton, Defeat of Baudelaire par René Laforgue[iv].

Nous pourrons réfléchir au désir de Woolf de lire en français[v], à sa pensée sur la lecture de l’autre langue dans « On Not Knowing French » (1929), sur la puissance de l’étrangeté qui fait que nous lisons les mots de l’autre langue comme pour la première fois (« a curious word […] apart from the text »), et la manière dont, selon Woolf, la critique française de la littérature anglaise opère un déplacement du regard (« a little lopsided »), révélant peut-être « a grain of truth that custom has overlaid » (Maurois sur Shelley et Disraeli)[vi]. Nous pourrons nous intéresser à l’activité de la lecture française telle qu’elle est tracée dans « Phases of Fiction », où épousant un monde en cours de création, Woolf reçoit comme « un coup de fouet » (« that little fillip ») face à la prose « non encore émoussée » de Maupassant, « reading a language whose edges have not been smoothed for us by daily use », ou est arrêtée par la « pause » proustienne, cette brèche dans la conscience qui fait chavirer le réel et l’expérience de notre lecture[vii]. Nous pourrons à ce titre considérer l’effet Proust, dont l’univers d’écriture, « so porous, so pliable, so perfectly receptive – an envelope », lui semble être un globe tantôt lumineux, tantôt ombreux, se dérobant à toute visibilité totalitaire, pour interroger l’empreinte que laisse cette porosité proustienne dans l’écriture woolfienne, en réfléchissant à l’hypothèse du tournant proustien de ses romans à partir de 1922[viii], année qui voit la publication du premier volume de la traduction de Charles Scott Moncrieff, Remembrance of Things Past[ix].

Pensons également à la figuration de la littérature française dans les romans de Woolf, à la figure des lectrices, telle Clarissa Dalloway qui lit les mémoires de Marbot[x] sur la retraite de Russie à contretemps, tard dans la nuit, couchée dans sa mansarde, ou Eleanor dans The Years, qui lit Renan[xi] en français, comme Woolf elle-même qui cite sa vie de Saint Paul en français dans Three Guineas[xii], Fanny dans Jacob’s Room, qui lit Dumas, et Jacob, Pierre Louÿs[xiii]. Comment relire ces figures de lectrices au prisme de leurs lectures françaises ? Quelle configuration dialectique peut en émerger dans notre lecture ? Quel renversement des perspectives [xiv]? En contrepoint, pensons au dernier chapitre de Between the Acts, où Dodge semble citer Phèdre en traduction[xv].

Tournons-nous également vers la constellation des lectures françaises de Woolf en lien avec sa réception en France, au prisme des traductions françaises déterminantes, telle celle de « Time Passes » par Charles Mauron, en 1926, avant que To the Lighthouse ne soit publié et son influence sur la révision du texte[xvi], comme aux traductions suivantes de Mauron et l’influence qu’a pu avoir la lecture de Woolf sur sa pensée de l’inconscient et la métaphore du mythe personnel[xvii]. Dès ce moment, suivi par la première traduction de The Waves par Yourcenar en 1936[xviii], se tisse une histoire de la réception de Woolf à l’aune des traductions, comme des traductions au prisme de sa réception[xix], qui s’étend à l’aventure de la Pléiade, menée par Jacques Aubert (2012), aux nouvelles traductions du XXIe siècle par Michel Cusin, Adolphe Haberer, Cécile Wajsbrot, Agnès Desarthe, Catherine Bernard, entre autres. Aussi l’intrication entre l’activité du traduire et l’engendrement de nouvelles lectures élaborées au prisme de la traduction peut-elle nous intéresser[xx].

Il nous reviendra d’explorer les affinités, ainsi que les différences romanesques, élégiaques, et féministes des écrivaines françaises d’avec l’œuvre woolfienne au fil des XXe et XXIe siècles : Sarraute, De Beauvoir, Duras, Annie Ernaux…, et la question comparatiste de traversées intertextuelles, philosophiques entre langues et mémoires. Nous pourrons penser, dans ce sillage, à l’empreinte de Woolf sur le féminisme littéraire en France, aux essais de Viviane Forrester, Geneviève Brisac et Agnès Desarthe, Virginie Despentes, Paul B. Preciado, comme à l’évolution contemporaine du lire-écrire autrement avec Woolf[xxi].

La relation entre l’écriture woolfienne et la pensée philosophique française pourra nous retenir, le lien de contemporanéité avec Bergson, la résonance phénoménologique de l’écriture woolfienne[xxii], sa place dans la pensée de Deleuze, de Rancière[xxiii], dans une pensée psychanalytique de la littérature[xxiv], ou une pensée de l’image[xxv]. Enfin, dans une ouverture intermédiale et transgénérique, nous pourrons envisager le terme « lecture française » dans son acception large d’interprétation littéraire, musicale, théâtrale, picturale ou cinématographique, en pensant à l’effet critique des récentes adaptations en France de l’œuvre woolfienne dans d’autres genres, d’autres médias[xxvi].

Sans oublier la belle résistance de l’écriture woolfienne à toute assignation et assimilation, revenons peut-être, en après-coup, au projet fondateur de la Société d’Études Woolfiennes[xxvii] : étudier et promouvoir les « lectures françaises » de Woolf au sein de l’Université, et réfléchissons à ses évolutions passées et à venir.

*

Autant d'approches que de lectures pour inspirer vos propositions d'intervention (200-300 mots) à rédiger en français et à adresser avec une courte notice bio/bibliographique à Woolflecturesfrancaises@gmail.com avant le 30 septembre 2021. Réponses le 15 novembre 2021.

*

Comité scientifique :

Frédérique Amselle (Université de Valenciennes), Anne Besnault (Université de Rouen), Adèle Cassigneul (Université de Toulouse 2), Claire Davison (Université Sorbonne Nouvelle), Anne Marie Di Biasio (Institut Catholique de Paris), Marie Laniel (Université de Picardie-Jules Verne), Catherine Lanone (Université Sorbonne Nouvelle),Virginie Podvin (Université de Brest), Floriane Reviron-Piegay (Université de Saint-Etienne), Anne-Laure Rigeade (Sciences Po Reims – Item/ Équipes), Naomi Toth (Université Paris Nanterre).

