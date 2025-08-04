ATRAS Journal, vol. 7
Atras Journal: Call for Papers - Varia
Volume 7, Issue 1, January 2026
ATRAS Journal is now inviting scholars from around the globe to submit their unpublished manuscripts for publication. The journal aims to contribute to the body of knowledge by publishing original papers in the fields of literature, gender studies, cultural studies, linguistics, education, language studies, translation, social sciences, and the arts. Researchers are invited to submit their manuscripts in English, Arabic, and French.
Presentation
ATRAS Journal is inviting researchers from the international academic community to submit their unpublished manuscripts for publication.
Accepted papers after review will be published for volume 7, issue 1 on January 15th, 2026.
The journal aims to offer scholars and researchers from various international universities opportunities to publish their scientific productions, which are characterized by originality and reflection.
ATRAS calls for papers on applied linguistics, literature, sociolinguistics, translation, civilization, education, cultural studies, gender studies, linguistics, history, the arts, and so on. The journal publishes review articles, scientific reviews, seminar reports, academic scientific reports, and critiques.
ATRAS (ISSN: 2710-8759/ EISSN: 2992-1376) is an open-access, peer-reviewed international journal that publishes twice a year (July and January). The journal has been issued by the Faculty of Letters, Languages, and Arts, University of Saida, Dr. Moulay Tahar, Algeria, since 2019.
Indexed: MLA, Mir@bel, MIAR, Openair, BASE, and others.
Submission
Please visit ATRAS Journal in the Algerian Scientific Journal Platform (ASJP):
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/880
Download the Atras template from its website at: https://atras-univ-saida.dz/en/?page_id=81
The template is available in three languages, English, Arabic, and French.
Authors need to register in the Algerian Scientific Journal Platform (ASJP) before submitting their unpublished manuscripts, or they can simply log in.
Submission Deadline for January issue 2026: November 25th, 2025
—
Editorial Committee
Editor in Chief
- Nadia GHOUNANE, University of Saida, Dr. Moulay Tahar, Algeria
* Executive Editors
v Prof. Yacine MESKINE, University of Saida, Algeria, email: mohammedyacine.meskine@yahoo.fr
v Prof. Gibreel ALAGHBARY, Qassim University, KSA, email: gibreelsadeq@yahoo.com
v Prof. Ali Abdulameer Abaas AL-KHAMEES, Balil University, Iraq, email: dr.alialzadee@gmail.com
The Journal Web Designer and Secretary
Mr. Merouane MEBARKI, Maghnia University Centre, email: mebarkimerouanedz@gmail.com
Editorial Board
Prof. Mustapha Hamil University of Windsor, Canada
Prof. Hugo Azerad University of Cambridge, UK
Prof. Ylenia De Loca University of Bari, Italy
Prof. Brahim Ouardi Saida University, Algeria
Prof. Amaria Hakem University of King Saud, Saudi Arabia
Prof. Djamel Benadla Saida University, Algeria
Prof. Hanaa Berrezoug Saida University, Algeria
Prof. Souad Bouhadjar Saida University, Algeria
Prof. Hacene Hamada University of Constantine, Algeria
Dr. Naima Guerroudj University of Saida, Algeria
Dr. Hassiba Addou University of Sidi Bel Abes, Algeria
Dr. Sihem Boukekeur Saida University, Algeria
Dr. Nawel Ouhiba Saida University, Algeria
Dr. Amaria Mehdaoui Saida University, Algeria
Dr. Hanane Rabahi Maghnia University Centre, Algeria
Dr. Chahrazed Hamzaoui Ain Temouchent University, Algeria
Dr. Asma Rahmani Batna 1 University, Algeria
International Advisory Board
Prof. Charles Andrew Breeze Navara University, Spain
Prof. El Hadj Dahman Meloz Colmar University, Strasburg, France
Prof. Jean-Paul Bronckard University of Geneva, Switzerland
Prof. Jean Michel Adam University of Lausanne, Switzerland
Prof. Faisal Abdel Ouhab Kikrit University, Iraq
Prof. Nawal Fadhil Abbas Baghdad University, Iraq
Dr. Leslie Malland University of Texas Permian Basin, United States of America
Dr. Amina Tahraoui Princess, Nourah Bint Abdulrahman University, Saudi Arabia
Dr. Nidhi Sharma Post Graduate Government College for Girls, Sector-11, Chandigarh, India
Dr. Reshmi S M.E.S ASMABI College P. Vemballur, Kodungallur Thrissur, Kerala, India
Dr. Mouna Salem Prince Hultan University, Saudi Arabia
Dr. Prakash Chandra Kasera Department of Education, Jaunpur University, India
Dr. Pallavi Sinha Das Adamas University, India
Dr. Bhabajyota Saikia Assam down town University, India
Dr. Qais Almaamari Gulf University, Bahrain
Dr. Mohammed M. Obeidat Yarmouk University, Jordan
Dr. Zeinab Ridha Hamoudi University of Bebil , Iraq
Dr. Zeid Ben Amour University of Sousse, Tunisia
Dr. Jem Cloyd M. Tanugan Cebu Normal University - Integrated Laboratory School, Philippines
Dr. Cynthia Dilag Loilo Science and Technology University-BC, Philippines
Dr. Nathaniel G. Gido University of the Visayas, Philippines
Dr. Syed Tahseen Raza Aligarh Muslim University, India
Responsable :
Atras Journal, Saida University, Dr Moulay Tahar
Url:
https://atras-univ-saida.dz/en/
Email Address: atras@univ-saida.dz / atrasuniv2022@gmail.com