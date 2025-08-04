Actualité
Appels à contributions
ATRAS Journal, vol. 7

Nadia Ghounane

Atras Journal: Call for Papers - Varia

Volume 7, Issue 1, January 2026

ATRAS Journal is now inviting scholars from around the globe to submit their unpublished manuscripts for publication. The journal aims to contribute to the body of knowledge by publishing original papers in the fields of literature, gender studies, cultural studies, linguistics, education, language studies, translation, social sciences, and the arts. Researchers are invited to submit their manuscripts in English, Arabic, and French.

Presentation 

ATRAS Journal is inviting researchers from the international academic community to submit their unpublished manuscripts for publication. 

Accepted papers after review will be published for volume 7, issue 1 on January 15th, 2026.

The journal aims to offer scholars and researchers from various international universities opportunities to publish their scientific productions, which are characterized by originality and reflection.

ATRAS calls for papers on applied linguistics, literature, sociolinguistics, translation, civilization, education, cultural studies, gender studies, linguistics, history, the arts, and so on. The journal publishes review articles, scientific reviews, seminar reports, academic scientific reports, and critiques.

ATRAS (ISSN: 2710-8759/ EISSN: 2992-1376) is an open-access, peer-reviewed international journal that publishes twice a year (July and January). The journal has been issued by the Faculty of Letters, Languages, and Arts, University of Saida, Dr. Moulay Tahar, Algeria, since 2019. 

Indexed: MLA, Mir@bel, MIAR, Openair, BASE, and others.

Submission 

Please visit ATRAS Journal in the Algerian Scientific Journal Platform (ASJP):

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/880 

Download the Atras template from its website at: https://atras-univ-saida.dz/en/?page_id=81

The template is available in three languages, English, Arabic, and French. 

Authors need to register in the Algerian Scientific Journal Platform (ASJP) before submitting their unpublished manuscripts, or they can simply log in. 

Submission Deadline for January issue 2026: November 25th, 2025

Editorial Committee

Editor in Chief

- Nadia GHOUNANE, University of Saida, Dr. Moulay Tahar, Algeria

*  Executive Editors

v  Prof. Yacine MESKINE, University of Saida, Algeria, email: mohammedyacine.meskine@yahoo.fr 

v  Prof. Gibreel ALAGHBARY, Qassim University, KSA, email: gibreelsadeq@yahoo.com 

v  Prof. Ali Abdulameer Abaas AL-KHAMEES, Balil University, Iraq, email: dr.alialzadee@gmail.com 

The Journal Web Designer and Secretary 

Mr. Merouane MEBARKI, Maghnia University Centre, email: mebarkimerouanedz@gmail.com

Editorial Board

Prof. Mustapha Hamil               University of Windsor, Canada
Prof. Hugo Azerad                     University of Cambridge, UK
Prof. Ylenia De Loca                   University of Bari, Italy
Prof. Brahim Ouardi                    Saida University, Algeria
Prof. Amaria Hakem                    University of King Saud, Saudi Arabia
Prof. Djamel Benadla                   Saida University, Algeria
Prof. Hanaa Berrezoug                 Saida University, Algeria
Prof. Souad Bouhadjar                 Saida University, Algeria
Prof. Hacene Hamada                   University of Constantine, Algeria
Dr. Naima Guerroudj                      University of Saida, Algeria
Dr. Hassiba Addou                         University of Sidi Bel Abes, Algeria
Dr. Sihem Boukekeur                      Saida University, Algeria
Dr. Nawel Ouhiba                            Saida University, Algeria
Dr. Amaria Mehdaoui                       Saida University, Algeria
Dr. Hanane Rabahi                           Maghnia University Centre, Algeria
Dr. Chahrazed Hamzaoui                 Ain Temouchent University, Algeria
Dr. Asma Rahmani                          Batna 1 University, Algeria

International Advisory Board

Prof. Charles Andrew Breeze           Navara University, Spain
Prof. El Hadj Dahman                    Meloz Colmar University, Strasburg, France
Prof. Jean-Paul Bronckard               University of Geneva, Switzerland
 Prof. Jean Michel Adam                 University of Lausanne, Switzerland
Prof. Faisal Abdel Ouhab                  Kikrit University, Iraq
Prof. Nawal Fadhil Abbas                  Baghdad University, Iraq
Dr. Leslie Malland                             University of Texas Permian Basin, United States of America
Dr. Amina Tahraoui                           Princess, Nourah Bint Abdulrahman University, Saudi Arabia
Dr. Nidhi Sharma                               Post Graduate Government College for Girls, Sector-11, Chandigarh, India
Dr. Reshmi S                                     M.E.S ASMABI College P. Vemballur, Kodungallur Thrissur, Kerala, India
Dr. Mouna Salem                              Prince Hultan University, Saudi Arabia
Dr. Prakash Chandra Kasera               Department of Education, Jaunpur University, India
Dr. Pallavi Sinha Das                           Adamas University, India
Dr. Bhabajyota Saikia                         Assam down town University, India
Dr. Qais Almaamari                           Gulf University, Bahrain
Dr. Mohammed M.  Obeidat            Yarmouk University, Jordan
Dr. Zeinab Ridha Hamoudi                 University of Bebil , Iraq
Dr. Zeid Ben Amour                           University of Sousse, Tunisia 
Dr. Jem Cloyd M. Tanugan                Cebu Normal University - Integrated Laboratory School, Philippines 
Dr. Cynthia Dilag                              Loilo Science and Technology University-BC, Philippines
Dr. Nathaniel G. Gido                        University of the Visayas,  Philippines
Dr. Syed Tahseen Raza                       Aligarh Muslim University, India

 Responsable :
Atras Journal, Saida University, Dr Moulay Tahar

Url:
https://atras-univ-saida.dz/en/

 Email Address: atras@univ-saida.dz / atrasuniv2022@gmail.com