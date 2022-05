Adresse : Tanneurs, 5ème étage BU. Faculté Lettres & Langues. Université de Tours.

À la suite de la journée d’études organisée à l’Université de Tours le 13 octobre 2020 intitulée « La traduction : un acte subversif ? Texte(s) et contexte(s) », ce colloque international vise à poursuivre l’exploration de la question de la traduction et de la censure, tout en se concentrant sur les résultats de recherche les plus récents liés à la traduction, au genre et à l’(auto)censure, que ce soit dans des contextes dictatoriaux ou « théoriquement » démocratiques.

Dans la continuité des différents événements scientifiques organisés ces cinq dernières années autour de la traduction et de la censure ou de la traduction et du genre, notre objectif est de proposer un colloque dans lequel la question de la traduction et de la censure prend en compte la perspective de genre. Co-organisé par l'université de Tours (laboratoire ICD) et l'université de Grenade (laboratoire Avanti et Département de Traduction et d'Interprétation), ce colloque réunira des chercheur.e.s qui interviendront sur différentes thématiques (traduction, censure et genre dans le monde hispanique, en France, en Amérique, en Asie et dans l'Europe non latine).

Langues du colloque : français et espagnol



Attention ! Toutes les communications se feront en présentiel mais il sera possible de suivre le colloque via la plateforme Teams.



PROGRAMME



LUNDI 13 JUIN / LUNES, 13 DE JUNIO



09:15-09:45 Accueil/Recepción



09:45-10:00 Inauguration/Inauguración



10:00-11:00 Conférence plénière 1/Conferencia plenaria 1



Pilar GODAYOL (Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya)



Monique Wittig censurada durante el franquismo



11:00-11:15 Questions/Preguntas



SESSION 1 : Traduction et censure d’écrivaines dans l’Espagne franquiste



SESIÓN 1: Traducción y censura de escritoras en la España franquista



Modératrice/moderadora: Sophie Large (ICD, Université de Tours)



11:15-11:35 Miguel Ángel GUERRA BLÁZQUEZ (Universiteit Gent)



Suzanne, Carmen, Duras: una reescritura imposible en los archivos de censura



11:35-11:55 Carme SANMARTÍ ROSET (Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya)



La recepción de Frankenstein en España entre 1939-1983



11:55-12:15 Gora ZARAGOZA NINET (Universitat de València)



Traducción y censura de las ganadoras del premio Femina Vie Heureuse



12:15-12:45 Questions/Preguntas



12:45-15:00 Déjeuner/Comida



SESSION 2 : Traduction, genre et censure en Amérique



SESIÓN 2: Traducción, género y censura en América



Modérateur/moderador: Guillaume Cingal (ICD, Université de Tours)



15:00-15:20 Elena MADRIGAL (El Colegio de México)



Doris Dana, una traductora en el olvido



15:20-15:40 Denise MERKLE (Université de Moncton)



An Antane Kapesh, pionnière de la littérature autochtone, déjoue la censure en se donnant accès à la langue écrite



15:40-16:00 Questions/Preguntas



16:00-16:15 Pause café/Pausa café



SESSION 3 : Traduction, genre et critères éditoriaux dans l’Espagne franquiste



SESIÓN 3: Traducción, género y criterios editoriales en la España franquista



Modératrice/moderadora: Mónica Zapata (ICD, Université de Tours)



16:15-16:35 Camino GUTIÉRREZ LANZA, Juan Ramón RODRÍGUEZ DE LERA (Universidad de León)



(Re)traducción y censura franquista de la obra de Angela Carter (XX-XXI): estudio preliminar



16:35-16:55 Sergio LOBEJÓN SANTOS, Cristina GÓMEZ CASTRO (Universidad de León)



Traducción, (auto)censura y género en las antologías poéticas en España (1938-1983)



16:55-17:15 Marta ORTEGA SÁEZ (Universitat de Barcelona)



La domesticación de la otredad. Bertha Mason en la dictadura franquista. Análisis de la traducción de Jane Eyre de Juan G. de Luaces (Iberia, 1943)



17:15-17:45 Questions/Preguntas



19:30 Dîner/Cena





MARDI 14 JUIN / MARTES, 14 DE JUNIO



09:30-10:00 Accueil/Recepción



SESSION 1 : Traduction, censure et diversité sexuelle dans le monde hispanique



SESIÓN 1: Traducción, censura y diversidad sexual en el mundo hispánico



Modératrice/moderadora: Sarah Porcheron (Université de Tours)



10:00-10:20 Jordi CORNELLÀ DETRELL (University of Glasgow)



Recepción y censura de la obra de James Baldwin en el mundo hispano: de la Argentina peronista a la España de Franco



10:20-10:40 José Enrique GARCÍA GONZÁLEZ (Universidad de Sevilla)



Traducción inglés-español y censura franquista de textos narrativos con alusiones a la diversidad sexual y de género: estudio preliminar



10:40-11:00 Cristina ZIMBROIANU (Universidad Autónoma de Madrid/Universidad Politécnica de Madrid)



Homosexualidad en Berlin Alexanderplatz de Alfred Döblin en la España de Franco



11:00-11:30 Questions/Preguntas



11:30-11:45 Pause café/Pausa café



SESSION 2 : Traduction, genre et censure en Asie



SESIÓN 2: Traducción, género y censura en Asia



Modératrice/moderadora: Anna Krykun (ICD, Université de Tours)



11:45-12:05 Arezou DADVAR (Université Sorbonne Nouvelle)



(Auto)censure en traduction littéraire avant et après la Révolution islamique en Iran



12:05-12:25 Yangjie ZHAO (Ecole Normale Supérieure)



Traduire Proust et Genet en Chine : rapports de force dans la censure



12:25-12:45 Questions/Preguntas



12:45-15:00 Déjeuner/Comida



SESSION 3 : Traduction, genre et censure en France



SESIÓN 3: Traducción, género y censura en Francia



Modératrice/moderadora: Emmanuelle Terrones (ICD, Université de Tours)



15:00-15:20 Guillaume CINGAL (Université de Tours)



Lectures politiques et travail éditorial : à propos de la traduction d’African Europeans d’Olivette Otele



15:20-15:40 Luca PENGE (Université Sorbonne Nouvelle/Università di Roma La Sapienza)



La traduction de l’Idylle V de Théocrite par Longepierre : une défense de l’homosexualité ?



15:40-16:00 Yiran WANG (Nantes Université)



La traduction du roman érotique chinois par Lucie Paul-Margueritte



16:00-16:30 Questions/Preguntas



16:30-16:45 Pause café/Pausa café



SESSION 4 : Linguistique, genre et traduction



SESIÓN 4: Lingüística, género y traducción



Modératrice/moderadora: Xandra Santos Palmou (Université de Tours)



16:45-17:05 Éric BEAUMATIN (Université Sorbonne Nouvelle)



Effacement lipogrammatique du féminin dans la langue et dans l’histoire : Los dos soles de Toledo, d’Alonso de Alcalá à Francisca Serafina Xavier



17:05-17:25 Joëlle POPINEAU (Université de Tours)



Silence lexical des voix réduites au silence ? Essai de traduction de glossaire LGBTQ+ : quelques considérations sociétales et lexicales dans quelques langues



17:25-17:45 Questions/Preguntas



18:30-20:30 Visite guidée nocturne/Visita guiada nocturna





MERCREDI 15 JUIN / MIÉRCOLES, 15 DE JUNIO



09:15-09:45 Accueil/Recepción



SESSION 1 : Traduction, genre et censure dans l’Europe non latine



SESIÓN 1: Traducción, género y censura en la Europa no latina



Modératrice/moderadora: Joëlle Popineau (ICD, Université de Tours)



09:45-10:05 Yoo-jung KIM (Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis)



L’anti-procréation en guise d’anti-censure dans les œuvres bilingues de Samuel Beckett



10:05-10:25 Hélène THIÉRARD (Universität des Saarlandes)



Traduire le genre hier et aujourd’hui : une étude comparée des traductions allemandes de Gabriel, de George Sand



10:25-10:45 Questions/Preguntas



10:45-11:00 Pause café/Pausa café



SESSION 2 : Traduction, genre et censure dans l’Espagne démocratique



SESIÓN 2: Traducción, género y censura en la España democrática



Modérateur/moderador: Carlos Tous (ICD, Université de Tours)



11:00-11:20 Elvira CÁMARA AGUILERA (Universidad de Granada)



La censura de los clásicos: aproximación a Cinderella de Roald Dahl y su traducción al castellano



11:20-11:40 Cécile FOURREL DE FRETTES (Université Sorbonne Paris Nord)



Traduction, censure et politique éditoriale : le paradoxal écho de l’écrivaine française Marcelle Tinayre dans l’Espagne des années 1920



11:40-12:00 Ana LUNA ALONSO (Universidade de Vigo)



La traducción del ensayo feminista francófono hacia la lengua gallega



12:00-12:20 José SANTAEMILIA (Universitat de València)



Reflexionar sobre la censura del sexo en textos traducidos de y al francés. Apuntes para una asignatura pendiente



12:20-12:50 Questions/Preguntas



12:50-15:00 Déjeuner/Comida



15:00-16:00 Conférence plénière 2/Conferencia plenaria 2



Brice CHAMOULEAU (Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis)



La traduction espagnole du « personnel est politique » : enjeux dans les savoirs sur le genre d’une déformation locale du droit humain à la vie privée



16:00-16:15 Questions/Preguntas



16:15-18:00 Vin d’honneur/Brindis