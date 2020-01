Ecole Normale Supérieure, 45 rue d'Ulm, 75005, Paris, salle Weil

L’équipe Valéry de l’ITEM est heureuse de vous inviter à sa séance du 18 janvier 2020, avec une conférence de Paola Cattani (Univsesité de Rome – Roma Tre)

Valéry et l’Europe, à travers quelques textes inédits ou oubliés

Le samedi 18 janvier, à 14h, à Ecole Normale Supérieure, 45 rue d’Ulm, 75005, Paris, salle Weil

Le thème européen est très présent dans l’œuvre valéryenne, dès les dernières années du XIXe siècle (Valéry lui-même fait en effet remonter son intérêt pour l’Europe aux années des conflits sino-japonais de 1894-95 et hispano-américain de 1898), et jusqu’aux années 1940. À travers des textes qui demeurent inédits (des projets ou des ébauches d’articles) ou qui ont été publiés à l’époque en revue ou en volume mais qui n’ont jamais été par la suite repris dans les Œuvres valéryennes – et tout particulièrement par le biais des documents liés à l’activité de Valéry auprès de la Société des Nations – on essayera de revenir sur quelques points décisifs pour comprendre l’engagement de Valéry en faveur de l’Europe et pour en préciser les étapes cruciales, l’évolution éventuelle, les nœuds problématiques.

Paola Cattani, ancienne élève de l’École Normale Supérieure de Pise, est chercheur à l'Université de Roma Tre (Italie). Ses recherches portent sur le rapport entre littérature et politique, sur l’idée d’Europe et la République des lettres au début du XXe siècle. Parmi ses publications, Le Règne de l’Esprit. Littérature et engagement au début du XXe siècle (Firenze, Olschki, 2013), Paul Valéry e le arti visive. Disegno, pittura, architettura e parola poetica (Pisa, Ets, 2007), et de nombreux articles sur Valéry, Suarès, Péguy, Du Bos, etc.