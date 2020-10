Université de Caen Normandie, MRSH

Un besoin d’Homère (de la fin du XXe siècle à aujourd’hui)

Organisé par Claire Lechevalier et Brigitte Poitrenaud-Lamesi

Université de Caen Normandie, LASLAR (EA4256)

Programme

Jeudi 15 octobre, (MRSH, salle des Actes)

-9h30 : Accueil des participants

-9h45 : Ouverture

-Matinée : Présidence de séance : Claire Lechevalier (Université de Caen Normandie)

Voix poétiques

-10h : -Ariane Ferry (Université de Rouen Normandie) : Saisir l’émergence de l’épopée par la fiction : suites de l’histoire et/ou préquels de l’Odyssée (David Gemmell et Simone Bertière)

-Ariane Eissen (Université de Poitiers) : Renouer avec l’oralité de l’aède? Les lectures d’Alessandro Baricco (Omero, Iliade, 2004) et de Daniel Mesguich/Emmanuel Lascoux (L’Iliade des femmes. Récit homérique à deux voix, 2016

-Discussion

-11h15 :Pause

-11h30 : - Anne Gourio (Université de Caen Normandie) : « Il est matière de son écho » : Homère en résonance dans Nostos de Maxime H. Pascal

- Shirley Niclais (Université Paris VII) : I do, I undo, I redo – traversées homériques de l’œuvre de Louise Bourgeois

-Discussion

-Après-midi : Présidence de séance : Ariane Ferry (Université de Rouen Normandie)

Homère par-delà la tradition ?

-14h15 :-Sylvie Humbert-Mougin (Université de Tours) : Réécritures homériques culturalistes, une spécificité anglo-saxonne ?

-Élodie Coutier (Université Paris IV) : Mythographie et réécriture : l’Iliade dans la bande dessinée des années 2000

-Discussion

-15h30 : Pause

-15h45 : -Martina Stemberger (Université de Vienne) : « The Greatest Fucking Masterpiece Ever Written Ever » : Homère dans la fanfiction de l’extrême contemporain

-Magali Jeannin (Université de Caen Normandie) : Ulysse dans la littérature de jeunesse contemporaine

-Discussion

-17h00 : Pause

-17h15 : Entretien : Pierre Judet de La Combe

Vendredi 16 octobre, (MRSH, Amphi)

-Matinée : Présidence de séance : Brigitte Poitrenaud-Lamesi (Université de Caen Normandie)

Métamorphoses d’Ulysse

-9h15 : -Brigitte Urbani (Aix-Marseille Université) : Dernières transformations de l’Ulysse italien

-Silvia Fabrizio-Costa (Université de Caen Normandie) : Ulysse dans le troisième volume de la trilogie de V.M.Manfredi : Mon nom est personne

-Discussion

-10h30 : pause

« Méditerranée Caraïbes »

-10h45 : - Marco Doudin (Université Paris IV) : Homère et ses métamorphoses chez Derek Walcott

-Cécile Chapon (Université Paris IV) : De l'autorité à la voix primordiale : Homère dans la ronde de l'archipel caribéen

-Franck Collin (Université des Antilles ): Ulysse et la conscience de l’archipélité chez Walcott, Siméon et Ransmayr

-discussion

-Après-midi : Présidence de séance : Corinne Jouanno (Université de Caen Normandie)

Héroïnes errantes :

-14h00 : -Véronique Léonard-Roques (Université de Brest) : Princesse homérique et migrante économique : Cassandre même et autre sur la scène contemporaine (Lina Prosa, Cassandra on the road, 2003 ; Sergio Blanco, Kassandra, 2005)

-Artemis Sofia Markou (Université de Bonn) : Le roman La viajera de Karla Suárez: une réécriture moderne de l’Odyssée

-Discussion

-15h15 : pause

Échos cinématographiques

-15h30 : -Françoise Letoublon (Université Grenoble Alpes) et Caroline Eades (Université du Maryland) : Angelopoulos et l’Odyssée

-Yann Calvet (Université de Caen Normandie) : L’Odyssée américaine. Réflexions sur l’héritage du modèle homérique dans le cinéma américain

-Antoine Gaudé (Université de Caen Normandie) : Ulysse a tué Achille !

-Discussion

17h30 : Clôture du colloque