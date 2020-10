Tutti per uno, uno per tutti. Hommage à Alexandre Dumas. Débat entre C. Schopp, G. L. Favetto et M. Mari (Dialogues du Farnèse, Rome & en ligne)

Rome - Palais Farnèse. Débat en présentiel (sur invitation) et en ligne

Dans le cadre des Dialogues du Farnèse

Tutti per uno, uno per tutti. Hommage à Alexandre Dumas

12 octobre, 18.30

Rome – Palais Farnèse

Débat en présentiel (sur invitation) et en ligne sur Zoom via le lien http://bit.ly/DumasZoom

ou sur Youtube via le lien http://bit.ly/DumasYoutube

Dialogue entre Claude Schopp, historien de la littérature,

et Gian Luca Favetto, journaliste et écrivain,

avec la participation (en ligne) de l’auteur Michele Mari.



Claude Schopp est président de la Société des Amis d’Alexandre Dumas. Il est l’un des plus grands spécialistes d’Alexandre Dumas. En 2017, son ouvrage Dumas fils ou l’Anti-Œdipe (Éditions Phébus) a remporté le Prix Goncourt de la biographie. Il a édité plusieurs œuvres de Dumas chez Donzalli, notamment Il Conte di Montecristo (2010) ; I Tre moschettieri (2014) ; Vent’anni dopo (2015) et La Donna senza volto. Indagine su un quadro scabroso (2019).

Michele Mari est écrivain, poète et philologue. Il enseigne la littérature italienne à l’Université de Milan. Il a remporté de nombreux prix littéraires, tant pour ses romans – notamment pour Verderame e Rosso Floyd (Einaudi, 2015) –, que pour sa production poétique (Cento poesie d’amore a Ladyhawke, publié en 2007 chez Einaudi). Michele Mari est également l’auteur de nombreuses traductions – L’Isola del Tesoro de Robert Louis Stevenson (Rizzoli, 2013), Il Richiamo della foresta de Jack London (Bompiani, 2015) ou encore La Macchina del Tempo de Herbert G. Wells (Einaudi, 2019) –.

Gian Luca Favetto, écrivain, poète, dramaturge et journaliste, vit à Turin. Il collabore avec La Repubblica et Radio Rai. Parmi ses ouvrages les plus récents, on trouve La Vita non fa rumore (Mondadori, 2008), Mappamondi e corsari (Interlinea, 2009), Se dico radici dico storie (Laterza, 2011) et Il Giorno perduto (66thand2nd, 2015, avec Anthony Cartwright). Il a réalisé, avec Leandro Agostini, Interferenze fra la città e gli uomini, ainsi que le projet/exposition Il Teatro del mondo.

*

Cet évènement sera l’occasion d’inaugurer la saison "Dumas et l’Italie", pour le 150e anniversaire de la mort de l’auteur, sous la direction de Jocelyn Fiorina (Société des amis d’Alexandre Dumas), qui se déroulera à Rome, à Naples et à Marseille, entre les mois d’octobre et de décembre 2020.