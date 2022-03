Université de Lorraine (Nancy - France)

Transmission de modèles et d'idéaux à travers le manuel scolaire

(Université de Lorraine - Nancy - France)



Colloque international

du 1er au 2 décembre 2022

à l’Université de Lorraine

Campus Lettres et Sciences humaines de Nancy



Date limite d’envoi des propositions : 30 mai 2022 à fadi.jaber@univ-lorraine.fr



Censé être le dépositaire de savoirs et le miroir de la société, le manuel scolaire continue à jouer un rôle primordial dans la transmission des valeurs et des idéaux aux jeunes générations. Régulièrement accusé d’être en décalage avec le réel et dénoncé comme étant sélectif dans le choix des modèles, idéaux et normes à véhiculer auprès d’un public particulièrement réceptif, il ne cesse d’alimenter les polémiques et de raviver les débats autour des choix faits par les autorités éducatives.



En effet, le manuel scolaire est non seulement le vecteur d'une idéologie éducative variable en fonction des époques et des espaces, mais il est, en outre, un vecteur par excellence de transmission de représentations culturelles, de stéréotypes ou d’imaginaires ethnosocioculturels et d'idéologies nationales. Le manuel peut également revêtir une fonction sociopolitique, en contribuant à la construction identitaire de l'apprenant qui intégrera, consciemment ou non, des modèles et des idéologies véhiculées par les supports textuels ou iconographiques, et en transmettant, voire en légitimant, des normes sociétales, culturelles ou institutionnelles.



Le colloque visera à mettre au jour et à analyser ces pratiques de normativisation qui traversent les manuels scolaires de diverses aires culturelles et de toutes époques. Seront envisagés, au travers de divers types de méthodologies, trois axes majeurs :



1. Natures des modèles et des idéaux :



Quels sont les modèles et idéaux promus dans le manuel scolaire ? Ces modèles d’identification ainsi que ces idéaux à atteindre sont-ils toujours consensuels ? Comment opèrent-ils dans la construction des références chez l’apprenant et influencent ses représentations sociales ? Le manuel se soumet-il à la pensée dominante ou, au contraire, œuvre-t-il pour le changement ? Quelle est la part des modèles puisés dans le passé ? Le présent est-il peu porteur de valeurs pour constituer un point de référence privilégié ? Le contexte sociologique est-il pris en compte dans la conception du manuel ? Les modèles de l’Autre ont-ils leur place ? Y a-t-il des idéaux universels ? Sont-ils appropriés ou tout simplement adaptés à la culture nationale ? Quelles sont les normes et préférences culturelles susceptibles d’être admises dans une culture d’arrivée à travers le manuel scolaire ? Le manuel devient-il un simple outil de « contrôle social » œuvrant de manière explicite à la transmission des valeurs et normes établies ?



2. Stratégies de persuasion :



Quels sont les processus langagiers qui servent à convaincre ? Quels discours visent à persuader et à apporter l’adhésion des apprenants aux valeurs sélectionnées par les autorités éducatives ? Les raisonnements argumentatifs portent-ils toujours sur des jugements de réalité ? Quels types d’arguments dominent-ils dans le manuel scolaire pour convaincre du bien-fondé des choix opérés des exemples étudiés ? Comment ont-ils utilisé les représentations figurées pour convaincre et captiver ?



3. Critères et enjeux :



Y a-t-il des critères préétablis encadrant les normes diffusées par le manuel scolaire ? Quels enjeux politiques ou idéologiques se cachent derrière les choix opérés ? Est-il envisageable de penser que certaines normes sont universelles et diffusables dans toutes sociétés ? Quelle compilation d’idéaux serait-elle largement, voire universellement acceptée ? Les valeurs enseignées ont-elles une nationalité ou une appartenance ethnique ou culturelle ? Quelle est la tendance actuelle des normes, valeurs et idéaux dans les manuels scolaires les plus récents ? Comment gérer la diversité dans les pays plurilingues, multiethniques ou multiculturels ?



Les manuels étudiés pourront appartenir à toutes disciplines, toutes langues et toutes cultures. Les approches comparatistes et croisées permettraient de prendre conscience de l’écart culturel des phénomènes étudiés néanmoins les propositions adoptant une démarche didactique, ethnologique, sociologique, historique, linguistique… seront fortement appréciées.



Bibliographie indicative :



- Wagnon S. (éd.), Le manuel scolaire, objet d’étude et de recherche : enjeux et perspectives, Peter Lang, Bern, 2019.





Comité scientifique :



Anderson Araújo-Oliveira, Université du Québec à Montréal, Canada

Abdelhak Bel Lakhdar, Université Mohammed V de Rabat, Maroc

Malika Bensekat, Université de Mostaganem, Algérie

Fatima Bousadra, Université de Sherbrooke, Canada

Birol Caymaz, Université Galatasaray, Turquie

Sylvie Cromer, Université Lille 2, France

Laurence Denooz, Université de Lorraine, France

Soumya El-Harmassi, Université Mohammed V de Rabat, Maroc

Teresa Geslin, Université de Lorraine, France

Nadia Grine, Université africaine d’Adrar, Algérie

Rita Hofstetter, Université de Genève, Suisse

Anne-Claire Husser, ÉSPÉ de Lyon - Université Lyon I, France

Sabine Kahn, Université Libre de Bruxelles, Belgique

Nejmeddine Khalfallah, Université de Lorraine, France

Iman Khalil, Université libanaise, Liban

Lydie Laroque, INSPE de l'académie de Versailles, France

Leila Messaoudi, Université Ibn Tofail, Maroc

Véronique Montémont, Université de Lorraine, France

Agnès Perrin-Doucey, Université de Montpellier, France

Abla Rouag, Université Constantine 2, Algérie

Sabah Selmaoui, Université Cadi Ayyad, Maroc

Sébastien Urbanski, Université de Nantes, France



Informations pratiques :



Organisation :



Colloque organisé par Fadi Jaber : maître de conférences à l’Université de Lorraine (UFR Arts, Lettres et Langues) et membre du centre de recherches Littératures, Imaginaire, Sociétés (LIS).



Date et lieu :



Le colloque aura lieu du 1er au 2 décembre 2022 au Campus Lettres et Sciences humaines de Nancy (23 Boulevard Albert 1er, 54000 Nancy).



Modalités de soumission des propositions :



La proposition de communication (rédigée en français ou en anglais) sera envoyée sous forme d’un résumé précisant la problématique, la méthodologie ainsi que les objectifs (environ 350 mots) et accompagnée de références bibliographiques avant le 30 mai 2022 à fadi.jaber@univ-lorraine.fr.



La proposition sera accompagnée d’une courte notice bio-bibliographique précisant notamment l’identité, l’institution de rattachement, le statut, l’adresse électronique et éventuellement la liste de quelques publications récentes en lien avec la thématique du colloque.



Les communications seront de 20 minutes suivies de 10 minutes de questions.



Publication :



Une sélection des contributions présentées dans le cadre du colloque fera l’objet d’une publication chez un éditeur français. Les consignes éditoriales seront communiquées ultérieurement. Les langues de publication sont l’anglais et le français.



Calendrier:



15 mars 2022 : premier appel à communications

30 mai 2022 : date limite d’envoi des propositions de communications

15 juin 2022 : notification aux auteurs

1er et 2 décembre 2022 : déroulement du colloque

15 mars 2023 : Soumission de l’article



Frais d’inscription :



30 euros à régler sur place. Les déjeuners seront offerts par l’Université de Lorraine. Le transport et le logement restent à la charge des participants.