Adresse : Université Paris Est-Créteil, Campus centre

PROGRAMME



Vendredi 3 décembre 2021



9h00 Ouverture du colloque – accueil et présentation du projet scientifique



9h30 Gudrun Heidemann (Université de Lodz) : Ins fremde Text/Bild übersetzt : Collagierte Gewaltgeschichte(n) bei Herta Müller und Nora Krug



9h50 Aleksandra Lévy-Lendzinska (Université Paris-Est Créteil – IMAGER) : Auf den Spuren der Gedächtnisarbeit bei Jorge Semprún L’Écriture ou la vie



10h10 Hala Fawaz (Université de Bretagne Occidentale – HCTI) : Imaginer pour comprendre : les stratégies rhétoriques à l’œuvre chez Jorge Semprún



10h30 Discussion



10h50 Pause-café



11h10 Jana Schmidt (Hannah Arendt Center at Bard College) : Futures Not Yet : Jewish Exiles, Black Politics



11h30 Brou Didier Anoh (Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan) : La parole extrême : De l’intimité et l’extimité du témoignage post-génocide dans la littérature africaine francophone



11h50 Discussion



12h10 Déjeuner



14h00 Iris Hermann (Université de Bamberg) : Gewalterfahrung im Dialog von Tätern und Opfern. Robert Schindels Romane im Österreich der Waldheimjahre



14h30 Marie-Lise Auvray (Université Sainte-Anne, CREAF) : Le Figuier sur le toit de Marguerite Andersen, un récit des espaces au service de la survivance et de la transmission mémorielle



14h50 Jose Luis Arraez (Université d’Alicante) : Les mémoires d’Ana Novac : saisir la réalité concentrationnaire à travers les sens, traduire l’horreur à travers des images



15h10 Discussion



15h30 Pause-café



15h50 Myrna Insua (IUNMA / Université Paris-Est – IMAGER / Université de Salamanque) : Les derniers témoins : raconter à l’ère de la pédagogie de la transmission



16h10 Messan Tossa (Université de Lomé) : Convergences dialogiques des écritures du génocide



16h30 Discussion



16h50 Daniel Feierstein (Université de Buenos Aires / UNTREF) : GENOCIDE





Samedi 4 décembre 2021



9h30 Javier Sánchez Zapatero (Université de Salamanque) : La escritura del testigo : la memoria de la violencia concentracionaria en la literatura española



10h00 Valentine Auvinet (Université de Paris – CERILAC) : Faire entendre les voix des fantômes : traduction, montage, réécriture de l’archive dans Holocaust de Charles Reznikoff et Histoires d’Amérique de Chantal Akerman.



10h20 Isman Oumar Houssein (CFEEF Djibouti) : Guerre et littérature francophone en Corne de l’Afrique: Entre fiction et témoignage



10h40 Discussion



10h50 Pause-café



11h10 Elisabeth Kertesz Vial (Université Paris-Est Créteil – IMAGER) : « Se questo è un uomo » : construction d’une œuvre et d’un personnage (1945/2017)



11h30 Borja Cano Vidal (Université de Salamanque) : Narrar (desde) la cicatriz : grietas del pasado en Fractura de Andrés Neuman



11h50 Discussion



12h10 Déjeuner



14h00 María Marcos Ramos (Université de Salamanque) : El testimonio del fotógrafo de Mauthausen. La importancia de lo retratado



14h20 Enrico Maria Faltoni (Université de Bologne) : Pour une caractérisation des témoignages : analyse contrastive des récits de deux survivants de la Shoah



14h40 Yves Laberge (Université d’Ottawa – ÉSAPI) : Méthodologies comparées de la mise en récit du traumatisme : approches sociologiques



15h00 Discussion



15h20 Francisca Noguerol Jimenez (Université de Salamanque) : Presentar o representar ? : testimonio, entre la mirada forense y la subjetividad.