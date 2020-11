Webinaire, Università di Firenze

Piattaforma / Plateforme: Google Meet

Link al webinar / Cliquez ici pour rejoindre le webinaire:

https://meet.google.com/hgq-khns-kxv

Per informazioni scrivere al Comitato scientifico / Pour informations adressez-vous au Comité scientifique:

callcarnevale2020@gmail.com



Il programma / Le programme

Lunedì 16 novembre / Lundi 16 novembre

ore 9-18 / de 9h à 18h

Saluti / Accueil: Michela Landi (Università di Firenze)

9.15-13.20 Moderatrice / Modératrice: Marta Maiorano (Università di Firenze)

Eternità della festa, immobilità della maschera: il rovescio del carnevale

Eternité de la fête, immobilité du masque : l’envers du carnaval

09.15-10.05 Antonio Rostagno (Sapienza Università di Roma) – Melanconia musicale contra tempo della festa. La negazione dello spirito del carnevale nella musica d’arte moderna

10.05-10.35 Elisabetta Vinci (Università di Catania) – Il Carnaval di Schumann in Fräulein Else di Schnitzler: le maschere come specchio dei ruoli sociali

10.35-10.50 Dibattito / Discussion

Pausa / Pause

Letture del carnevale in Francia

Lectures du carnaval en France

11.10-12.00 Brigitte Krulic (Université de Paris Nanterre) – La descente de la Courtille ou le peuple en carnaval

12.00-12.30 Andrea Demiaz (Université de Rouen Normandie) – Le Carnaval de Rome dans Le Comte de Monte-Cristo d’Alexandre Dumas : la vision romantique d’un rite pittoresque aux allégories multiples

12.30-13.00 Clément Van Hamme (Sorbonne Université Paris) – Le carnaval de Venise en France (fin XVIIe – début XVIIIe siècle)

13.00-13.20 Dibattito / Discussion

Pausa pranzo / Pause déjeuner

14.30-18.00 Moderatore / Modérateur: Leonardo Quintavalle (Università di Firenze)

Il Carnevale di Roma nella letteratura francese e tedesca

Les carnavals de Rome dans la littérature française et allemande

14.30-15.00 David Matteini (Università di Siena) – Il Carnevale come soglia del moderno. Permanenze franco-tedesche nella descrizione della festa romana in Corinne ou l’Italie di Germaine de Staël

15.00-15.30 Daniela Padularosa (Sapienza Università di Roma) – Il Carnevale romano di Goethe come manifestazione di una Pathosformel

15.30-16.00 Simone Caforio (Università di Firenze) – Die Wahlverwandschaften: un rituale carnevalesco senza lieto fine

16.00-16.20 Dibattito / Discussion

Pausa / Pause

Stili, gesti e declinazioni carnevalesche nella letteratura contemporanea

Styles, gestes et actualisations carnavalesques dans la littérature contemporaine

16.40-17.10 Anna Kostner (Westfälische Wilhelms-Universität Münster) – Karnevaleske Gebärden: Robert Walser „Seltsamkeitsstil”

17.10-17.40 Francesca Favaro (Università di Padova) – Declinazioni del Carnevale veneziano attraverso la figura di Giacomo Casanova nella narrativa europea del Novecento: alcuni esempi

17.40-18.00 Dibattito /Discussion

Martedì 17 novembre / Mardi 17 novembre

ore 9-18 / de 9h à 18h

9.15-13.00 Moderatrice / Modératrice: Marta Cassina

(Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn)

Rang e Hegemann: letture sacrificali e teologico-politiche del Carnevale

Rang et Hegemann: lectures sacrificielles et théologico-politiques du carnaval

09.15-10.05 Fabrizio Desideri (Università di Firenze) – Carnevale e agone tragico: sulla Historische Psychologie des Karnevals di Florens Christian Rang

10.05-10.35 Gabriele Guerra (Sapienza Università di Roma) – Il re del carnevale? Raccontare i miti a Weimar

10.35-10.50 Dibattito / Discussion

Pausa / Pause

Teorie e pratiche del carnevale. Riti, miti e sovversione politica e sociale

Théories et pratiques du carnaval. Rites, mythes et subversion politique et sociale

11.10-11.40 Roberta Colbertaldo (Goethe-Universität Frankfurt am Main) – Inversione rituale e discorsi sovversivi. Riflessioni per una teoria del carnevale premoderno in Francia e in Italia

11.40-12.10 Quentin Petit Dit-Duhal (Université de Paris Nanterre) – De masques et de costumes. La mascarade identitaire des artistes femmes au XXe et XXIe siècles

12.10-12.40 Monika Salzbrunn, Federica Moretti (Università di Losanna) – Il carnevale tra limiti, trasgressioni, rinnovamenti e rivendicazioni. Resistenza festiva a Nizza, Marsiglia e Viareggio

12.40-13.00 Dibatitto / Discussion

Pausa pranzo / Pause déjeuner

14.30-17.50 Moderatrice / Modératrice: Giulia Abbadessa (Università di Firenze)

Le maschere del carnevale nella letteratura europea

Les masques du carnaval dans la littérature européenne

14.30-15.00 Michela Landi (Università di Firenze) – Pierrot sur les planches : innocence et cruauté

15.00-15.30 Federica Barboni (Università di Verona) – Lo spleen di Pulcinella. Appunti su lirica e buffone tragico

15.30-15.45 Dibattito / Discussion

Pausa / Pause

Tra Carnevale e Quaresima: suggestioni letterarie

Carnaval et Carême : évocations littéraires

16.00-16.30 Giulio Martire (Università di Milano) – «Or vient Caresme»: dialoghi di un eroe e dialettica di una festa nel Moniage Guillaume lungo (I branche)

16.30-17.00 Andrea Baldan (Goethe-Universität Frankfurt am Main) – Carnilivari e Cuccagna: banchetti, battaglie e riti carnevaleschi nella Cuccagna Conquistata di Giuseppe della Montagna

17.00-17.30 Marta Jordana (Sorbonne Université Paris – Universitat Autónoma de Barcelona) – Le Carnaval dans le monde hispanique : sensualité et métissage chez Severo Sarduy et Juan Goytisolo

17.30-17.50 Dibattito / Discussion

Ringraziamenti e chiusura / Remerciements et conclusions

Comitato scientifico e organizzativo

Comité scientifique et d’organisation

Giulia Abbadessa, Maria Chiara Brandolini, Marta Cassina, Marta Maiorano,

Michela Memmola, Consuelo Ricci, Leonardo Quintavalle