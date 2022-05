Journée d'étude

Touching, Moving, Reading Books

20 mai 2022 - 11h à 17h

Wittockiana, rue du Bemel 23 - 1150 Bruxelles

Il est dit des livres – plus encore des livres apparentés à la création – que ce sont des objets qui déploient leur espace de présentation au fil des pages. Ils s’offrent souvent dans un rapport intime aux lecteur·rice·s qui les prennent en main, les ouvrent, les parcourent et les referment au bout d'un temps plus ou moins long.



Que gagnent alors les livres à être présentés dans une salle d'exposition ? Comment une exposition de livres peut-elle véritablement engager la lecture alors qu'elle est soumise à certaines contraintes de conservation des ouvrages qui entravent leur manipulation ? Comment préserver une forme de proximité et de liberté de la découverte lorsque l’ouvrage est exhibé, soumis au choix de l’exposant·e ? C'est l'enjeu principal autour duquel s'attarde le projet "Touching, Moving, Reading Books" mené à la Wittockiana à l’initiative des Éts. Decoux.



Cinq créateur·rice·s (Thorsten Baensch, Didier Decoux, Clara Gevaert, Saskia Gevaert, Raphaël Van Lerberghe) ont été invité·e·s afin de mettre au point des dispositifs ou des situations de lecture au sein d’une exposition publique. Pendant deux mois, la Wittockiana s’est fait laboratoire, évoluant au rythme de ces expérimentations. Cette journée d’étude cherche à porter un regard critique sur le projet au terme de l’exposition en faisant dialoguer les artistes avec des chercheur·se·s au sujet de leurs installations, leurs pratiques, et de la question de l’exposition du livre.

PROGRAMME

10h30 – Accueil

11h – Introduction – Géraldine David & Marcela Scibiorska (Wittockiana)

11h15 – « Livres à exposer ou partager, quelles intimités? » - Isabelle Roussel-Gillet (Université d’Artois)

12h15 – Lunch

Dialogues entre artistes et chercheur·se·s

13h – Raphaël Van Lerberghe & Corentin Lahouste (UCLouvain/ERC HANDLING)



13h45 – Saskia Gevaert & Camille Van Vyve (FNRS/Université Libre de Bruxelles/KU Leuven)



14h30 – Clara Gevaert & Anne Reverseau (UCLouvain/ERC HANDLING/FNRS)

15h15 – Pause

15h30 – Thorsten Baensch & Matthias De Jonghe - (Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles)



16h15 – Didier Decoux & Alexander Streitberger - (UCLouvain)



17h – Discussion conclusive

La journée pourra également être suivie en ligne.

Inscription et informations: info@wittockiana.org