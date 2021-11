Lionel Piettre est ancien élève de l’ENS Lyon (en histoire et en lettres) et agrégé de Lettres modernes, auteur d’une thèse intitulée Se mêler d’histoire (dir. Francis Goyet, Grenoble, 2017), à paraître sous le titre L’Ombre de Guillaume du Bellay dans la pensée historique de la Renaissance.



Sa conférence intitulée "Titres fantômes et ruses d'auteurs : Guillaume du Bellay et Rabelais en leurs stratagèmes" aura lieu à l'Université de Vérone (modalité mixte : en présentiel et en visio) le 1er décembre 2021, dans le cadre du Séminaire Doctoral "Editoria ed eresia" organisé par Rosanna Gorris Camos.



Il interrogera les rapports entre Guillaume du Bellay et Rabelais et la question des stratagèmes, sous l’angle de la ruse ou mètis.

Pour tout renseignement, écrire à vera.gajiu@univr.it.