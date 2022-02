Adresse : Nice, Paris, Versailles

Nous sommes heureux de vous présenter le programme de la troisième édition du seminaire de recherche ThéPARis (XVIIe-XVIIIe siècles).



Après un premier volet (2019) consacré aux espaces signifiants ‘entre’ les théâtres institutionnels, publiques et professionnels (Comédie-Italienne, Comédie-Française, Académie royale de musique et théâtres forains), et un deuxième (2020-2021) incluant les scènes non institutionnelles ou non publiques (le théâtre de collège, le théâtre de société et le théâtre de cour), la nouvelle édition du séminaire se propose d’explorer les rapports de transversalité artistique entre les créations propres aux salles parisiennes (théâtre, musique, opéra, danse etc.) et d’autres formes d’art visuels ou de culture collective. L’enjeu est d’évaluer la contribution de ces formes au façonnement d’une esthétique et d’une pratique spectaculaires qui s’évadent des enclos des salles et qui se nourrissent des différents milieux artistiques, anthropologiques, sociaux et mondains.



Les rapports entre le spectacle et le carnaval offrent en ce sens une piste d’investigation privilégiée. Le carnaval, avec ses images, ses symboles, ses croyances, ses traditions, ses rites et ses jeux constitue une réalité historique qui imprègne de façon transversale les théâtres parisiens. La culture carnavalesque offre un fonds auquel puisent de nombreux auteurs et qui investit toutes les scènes au cours des XVIIe et XVIIIe siècles. Quel imaginaire se développe-t-il autour du carnaval ? Comment le spectacle parisien s’approprie-t-il les motifs carnavalesques ? Comment se déclinent-ils dans le geste actorial, dans le décor, dans l’univers de la danse ? Quelle typicité de personnages, de pas, de postures pour exprimer le carnaval ? Quels masques ? Quels costumes ? Et, d’autre part, de quel carnaval parle-t-on ? Quel rapport, réel ou idéalisé, avec le mythe du carnaval vénitien ? L’approche anthropologique enrichira l’analyse historique et esthétique pour clarifier les enjeux dramaturgiques de la perméabilité entre carnaval et arts de la scène.



Le rapprochement entre le spectacle et les arts visuels et figuratifs apportera ensuite un éclairage nouveau sur des aspects qui n’ont pas encore fait l’objet d’une réflexion systématique. Trois déclinaisons seront abordées : le rapport entre le spectacle et les jardins, celui avec les porcelaines orientales et celui avec les tapisseries qui parachèvent et embellissent les demeures courtoises, urbaines, et les lieux de sociabilité. Les enjeux botaniques, ornementaux, exotiques de ces architectures et objets d’art et d’usage commun, seront abordés comme des souches de processus créatifs. Notre questionnement tâchera d’identifier un possible dénominateur commun : la transfiguration de ces pratiques décoratives, de leur effet de goût et de mode, politique et idéologique, vers un plan esthétique, poétique ou éminemment spectaculaire.



Enfin, un nouveau cas d’étude sera présenté dans la continuité des deux éditions précédentes de ThéPARis : l’analyse croisée de Polyphème (1722), une pastorale tragi-comique tirée du drame satyrique d’Euripide, née de la collaboration de Jean-Joseph Mouret, Marc-Antoine Legrand et Luigi Andrea Riccoboni. Un compositeur au service de la duchesse du Maine, actif à l’Académie royale de musique et attaché à la Comédie-Italienne ; un acteur de la Comédie-Française devenu auteur pour les Italiens ; un chef de troupe aux fortes velléités poétiques, se rencontrent sur un terrain dramaturgique expérimental, à l’intersection entre les périmètres des théâtres forains et de la Comédie-Italienne. La circulation des artistes, leur rencontre, le partage des expériences et des nécessités spectaculaires concourent à la réalisation d’un objet artistique au carrefour d’univers sonores, visuels et poétiques divers. L’étude de la circulation des personnes, des thèmes, des genres et des formes spectaculaires et dramatiques sera ainsi encore de mise dans cette nouvelle édition de ThéPARis.



1. Université Côte d’Azur, Nice, mardi 1er mars 2022, 15h-18h



Modérateurs :

Marina Nordera (Université Côte d’Azur)

Emanuele De Luca (Université Côte d’Azur)



Intervenants :

Éric Negrel, (EA 174 FIRL, Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3) Le carnaval en scène, de Lully à Riccoboni

Barbara Nestola (CESR-CMBV), La fabrique du carnaval dans les théâtres parisiens à la fin du règne de Louis XIV

Deda Cristina Colonna (Schola Cantorum Basilensis), Masques comiques, masques sérieux : modèles chorégraphiques dans les danses théâtrales en notation Beauchamps-Feuillet



2. Sorbonne Université, Paris, mercredi 6 avril, 16h-18h



Modérateur :

Andrea Fabiano (Sorbonne Université)



Intervenants :

Ilaria Lepore (Sapienza Università di Roma), Nathanael Eskenazy (Éducation nationale, CMBV), Marc-Antoine Legrand et Jean-Joseph Mouret : les français italiens. Jeux identitaires et échanges intertextuels (1720-1730)



3. CMBV, Versailles, jeudi 19 mai, 14h-16h30



Modérateurs :

Renaud Bret-Vitoz (Sorbonne Université)



Pierre Frantz (Sorbonne Université)



Intervenants :

Elisa Cazzato (Università Ca’ Foscari, Venise), Nature en scène : décor de théâtre et jardins au XVIIIe siècle

Meredith S. Martin (New York University), Réinventer le Ballet des Porcelaines : magie, désir et exotisme

Emanuele De Luca (Université Côte d’Azur), Le Teniers de la danse, Jean-Baptiste-François Dehesse entre Salles et Salons : notes pour une nouvelle transversalité