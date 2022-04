The Marxist Æsthetics of Georg Lukács (Fribourg, Suisse)

Adresse : Université de Fribourg

THE MARXIST AESTHETICS OF GEORG LUKÁCS

Le grand œuvre oublié : « La Spécificité de la sphère esthétique »

Das vergessene Hauptwerk: « Die Eigenart des Ästhetischen »

22-23. 4. 2022

Université de Fribourg, Département de Philosophie, Salle MIS 02 2122

Programme :

Vendredi / Freitag 22.04.22

09.30 Introduction

10.00

Guillaume Fondu (EHESS):

« L’Esthétique de Lukács, une théorie du récit »

13.30

Kristin Bönicke (HU Berlin):

«Form-Inhalt-Verhältnisse in Hegels “Vorlesungen über die Ästhetik” und Lukács’ “Die Eigenart des Ästhetischen”»

15.30

Victor Ausländer (Uni Fribourg):

« Défétichisation et catharsis chez Lukács »

Samedi / Samstag 23.04.22

10.00

Stéphanie Roza (CNRS / ENS Lyon):

« L’humanisme dans l’esthétique de Lukács »

13.30

Jean Quétier (Uni Strasbourg):

« La réception de l’Esthétique de Lukács en République démocratique Allemande »

15.30

Christoph Haffter (Uni Fribourg):

« Mimesis and Reflection. On Lukács’ and Adorno’s late aesthetics »

Pour participer, veuillez contacter : christoph.haffter@unifr.ch