En visioconférence

Tableaux de Siège (1870-1871)

15 février 2021

Journée d’études organisée par le CRP19 (Sorbonne-Nouvelle) et le CERILAC (Université de Paris)

PROGRAMME

Introduction. Éléonore Reverzy (Université Paris III-Sorbonne Nouvelle) et Mathieu Roger-Lacan (Université de Paris – EHESS)

10h30-13h45. Tableaux de mots : le siège de Paris dans la littérature

Séance introduite et présidée par Éléonore Reverzy

10h45. Claude Millet (Université de Paris), « L’histoire en épître. Victor Hugo, L’Année terrible, “Lettre à une femme” »

11h30. Chiara Citron (ALITHILA, Université de Lille), « Récits de Siège dans les Contes du lundi et Robert Helmont d’Alphonse Daudet »

12h15. Marion Glaumaud-Carbonnier (Université de Cambridge – Wolfson College), « Des fleurs aux canons : sur deux histoires de cœur dans le cadre du Siège »

13h. Arnaud Verret (ITEM, équipe Zola), « La ville et ses monstres – les métaphores du siège de Paris dans La Débâcle d’Émile Zola »

13h45-14h15. Pause.

14h15-16h45. D’un tableau l’autre : peinture, sculpture, caricature

Séance introduite et présidée par Mathieu Roger-Lacan

14h30. Bertrand Tillier (Université Paris I Panthéon Sorbonne), « Sculpter malgré tout : La République et La Résistance, éphémères allégories glaces du Siège »

15h15. Paul Mellenthin (Universität Basel, Universität Duisbourg-Essen), « L’œil de l’histoire. Les albums photographiques de la guerre »

16h. Hollis Clayson (Northwestern University) [en visioconférence], « Caricature and sequestration, then and now »

INSCRIPTION

Si vous souhaitez assister à cette journée par visioconférence, merci de vous inscrire à l'adresse suivante : mathieu.rogerlacan@gmail.com.