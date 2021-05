Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Sommeils de cinéma

Les liens entre sommeil et cinéma ont été essentiellement explorés de façon in-directe, à travers la question du rêve. L’art et la pensée du cinéma se sont en effet développés au XXème siècle dans un compagnonnage avec la psychanalyse, qui a permis de comparer le fonctionnement esthétique du film et le travail du rêve, et, sur le plan inconscient, le spectateur et le rêveur comme sujets désirants (Metz, Baudry). Ce privilège accordé au rêve, comme contenu et comme mode de figuration, a refoulé au second plan la présence et le sens, moins immédiatement saisissables, du sommeil au cinéma. L’ambition de ce colloque est d’attirer l’attention sur ce relatif impensé en commençant à recenser, analyser et conceptualiser diverses tentatives cinématographiques de figurer le sommeil, et de lui attribuer une valeur existentielle et un sens culturel. Parmi les enjeux qui retiendront notre attention : la mise en scène des corps endormis, les puissances figurales de l’expérience du sommeil, ou encore les imaginaires politiques qui sous-tendent l’apparition de communautés de dormeurs au cinéma.



Colloque international

Institut ACTE / Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Centre Saint-Charles — 47 rue des Bergers — 75015 Paris

Sur inscription (jauge limitée)

Programme

Jeudi 20 mai

9h : Accueil des participant.es

9h30 - Ouverture du colloque

/ Ce que le dormeur fait voir au cinéma, du cinéma

Discutante : Frédérique Berthet (Université de Paris)

10h00 - Benjamin Thomas (Université de Strasbourg) : « Le corps ensommeillé, témoin du cinéma »

10h30 – Discussion

10h45 – Pause

11h15 - José Moure (Université Paris 1) : « D’un dormeur de cinéma à l’autre : résistances des corps endormis »

11h45 - Camille Bui (Université Paris 1) : « Quand le sommeil des uns fait le regard des autres.Dormeurs et voyants dansParis qui dort (Clair, 1925) et Cemetery of Splendour (Weerasethakul, 2015) »

12h15 – Discussion

12h45 – Déjeuner

/ Des communautés d’absents-présents

Discutante : Sarah Leperchey

14h30 - Jean-Michel Durafour (Aix-Marseille Université) : « Le premier qui dort réveille l’autre »

15h - Marion Froger (Université de Montréal) : « Êtres en dormance au temps du phonographe et du cinématographe. Les visions de Robert Desnos, le “dormeur éveillé” »

15h30 – Discussion

16h – Pause

16h30 - Catarina Bassotti (Université Paris 1) : « Le corps endormi chez Tsai Ming-Liang : dérives figurales et identitaires dans un contexte de dissolution du récit national »

17h - Will Straw (McGill University) : « Le sommeil collectif au cinéma » (en visioconférence)

17h30 – Discussion

Vendredi 21 mai

9h00 - Accueil des participant.es

/ Dérives intérieures : hypnagogie, rêve, mémoire

Discutante : Camille Bui

9h30 - Joy Seror (Université Paris 1) : « Mise en rêve : le sommeil comme seuil, entre oubli de soi et retour à soi »

10h00 - Barbara Le Maître (Université Paris Nanterre) : « Images de demi-sommeil. Hypnagogie, généalogie, archéologie (The Passing, Bill Viola, 1991) »

10h30 – Discussion

11h00 – Pause

11h30 - Judith Michalet (Université Paris 1) : « D’une déliaison sensori-motrice à un onirisme participant ? Les enjeux anthropologiques d’une “ciné-somnolence” »

12h00 - Raquel Schefer (Université Paris 3) : « “Une intense luminosité tremblante”. Cinéma et chamanisme chez, avec et par les Yanomami »

12h30 – Discussion

13h00 – Déjeuner

/ Tomber de sommeil, se réveiller

Discutant : José Moure

14h45 - Massimo Olivero (Université Paris 1) : « L’évanouissement au cinéma : une figure-limite du sommeil »

15h15 - Mathias Lavin (Université de Poitiers) : « Façons d’endormie, façons d’éveillée : apprendre à se lever (ou à rester au lit) grâce à Chantal Akerman »

15h45 - Sarah Leperchey (Université Paris 1) : « Le dormeur dans les replis du temps (Je t’aime, je t’aime, Resnais) »

16h15 – Discussion

17h – Pause

17h30 - Conclusion du colloque