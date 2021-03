Discussion avec M. Sicard et M. Moslehi, "Temps interférentiel dans la photographie" (en ligne)

Stuttgart en ligne

Soirée littéraire III: dimanche, 7 mars 2021, 19 h, Stuttgart (en ligne)

"Temps interférentiel dans la photographie"

Nos invités : Michel Sicard et Mojgan Moslehi

Mojgan Moslehi et Michel Sicard ont récemment publié un livre intitulé « Temps interférentiel dans la photographie »dans la collection “Rétina.Création” aux éditions L’Harmattan à Paris, que notre rédaction a annoncé sur www.romanistik.info: Leur livre contient des photos que ce couple d’artistes a parfois modifíées, coupées et recomposées en les combinant avec des poèmes de Michel Sicard. Les photos ne sont pas une simple illustration des poèmes comme eux, les poèmes sont censés de faire partie, je dirai, d’un ensemble qui est ici une œuvre d’art. Michel Sicard précisera pur nous le rapport entre poème et photographie.

Au cours de cette Soirée littéraire notre rédaction posera des questions à Mojgan Moslehi et à Michel Sicard. Ensuite, le public aura l’occasion de poser des questions aux deux artistes.

S'inscrire par courriel . wittmann@romanistik.info