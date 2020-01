Ent'revues

Les 25 ans de Recherches en esthétique

Jeudi 23 janvier à 18h30

Ent’revues accueille Dominique Berthet et son équipe pour fêter ensemble les 25 ans de la revue éditée par le Centre d'Études et de Recherches en Esthétique et Arts Plastiques (CEREAP) : Recherches en Esthétique.

Conçue autour du 25e numéro de Recherches en Esthétique - Montage et Assemblage - une rencontre qui réunira autour de Dominique Berthet, son rédacteur en chef, des collaborateurs réguliers de la revue pour proposer un bilan d'une revue contemporaines importantes pour els enjeux de la théorie esthétique et proposer des lignes refléxives pour le futur.

Avec : Marc Jimenez, Pierre Juhasz, Jean-Marc Lachaud, Bruno Pequignot, Sébastien Rongier, Sentier & Hélène Sirven.

Informations pratiques :

ENT'REVUES, 4, avenue Marceau, 75008 Paris

(bus 42/63/72/80/92) / Métro : Alma-Marcau (l.9)

Porte cochère (ouverture par la touche marquée d'une clef), puis escalier gauche, 1er étage.

Contact / Réservations : info@entrevues.org