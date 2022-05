Adresse : INSPE, 10 rue Molitor. 75016 Paris

Place de la Sorbonne, revue internationale de poésie contemporaine de Sorbonne Université et de l'ESPE de Paris, fête la sortie de leurs nouveaux numéros (#10 et #11). PLS s'est imposée dans le champ poétique actuel comme un outil unique de création et d'analyse. Présentés par Laurent Fourcaut, rédacteur en chef, et Katia-Sofia Hakim, quelques-uns des poètes au sommaire liront leurs poèmes. Ces lectures seront ponctuées de morceaux joués au luth par Jean-Luc Bresson. La séance sera suivie d’un buffet-dédicace offert par la revue.

INSPE, 10 rue Molitor. 75016 Paris — M° Michel-Ange-Molitor

Mercredi 25 mai à 18h00

Entrée gratuite sur réservation obligatoire

Organisé par l'Association Place de la Sorbonne, avec le soutien de Sorbonne Université Presses (SUP) et de la Direction des Affaires Culturelles.