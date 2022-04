Adresse : Université de Liège

Journée d’étude

SITUATION CRITIQUE, INTERVENTION LITTÉRAIRE

Avec Sandra Lucbert, autour de Personne ne sort les fusils (Seuil, 2020)

Université de Liège, Salle des Professeurs, 12 mai 2022





Le livre de Sandra Lucbert (Personne ne sort les fusils, Seuil, 2020) se présente comme une

intervention littéraire visant à destituer l’hégémonie inséparablement doxique et langagière par

laquelle a pu se penser et se dire le « procès France-Télécom ». Soutenue par Gramsci, par

Wittgenstein, et par d’autres figures de la littérature, de la philosophie et de la psychanalyse

(Rabelais, Kafka, Freud, Spinoza, Lacan, Melville...), Lucbert invite à considérer la situation critique

à laquelle conduit le néolibéralisme contemporain comme traversée de jeux de langage, qui se

transforment parfois en pièges mortifères pour les individus qui les habitent.

La présente journée d’étude propose de construire un dialogue autour de Personne ne sort les fusils :

il s’agira de chercher à qualifier la propre situation du livre en regard de savoirs littéraires,

philosophiques ou linguistiques, sans négliger son pouvoir d’interpellation pour ces mêmes savoirs.

Cette intervention littéraire, que Sandra Lucbert nomme, dans le sillage de Proust, un « traitement

par la prose », sera envisagée au cours de cette journée dans ses aspects poétiques, rhétoriques,

génériques et politiques.

Programme



09.00 Accueil et introduction

09.30 Justine HUPPE (FNRS – ULiège, Traverses) & Denis SAINT-AMAND (FNRS – Unamur, NaLTT)

Ventriloquer la tyrannie



10.15 Julien JEUSETTE (Università degli Studi di Milano)

« Sic, tout est sic ». Sandra Lucbert et la poétique du montage

11.00 Pause-café



11.15 Driss ABLALI (U. Lorraine)

« Ce n’est pas du tout un roman, mais alors pas du tout. C’est vraiment de la littérature. » (En)quêtes de genre



12.00 Sémir BADIR (FNRS – ULiège, Traverses)

Panser la notion de monde



12.45 Repas



14.00 Philippe HAMBYE (UCLouvain)

Doxa, évidence, hégémonie : qu’est-ce qui fait tenir la "Langue du Capitalisme néolibéral" ?



14.45 Grégory CORMANN (ULiège, Traverses)

Le suicide et la série : une politique de la reprise



15.30 François PROVENZANO (ULiège, Traverses), avec les étudiant·es de Questions de rhétorique et de sémiologie

Atelier d’analyses sur la question des émotions

1

6.15 Reprises conclusives, par Sandra Lucbert





Journée organisée par Driss Ablali (U. Lorraine),

Sémir Badir (ULiège / UR Traverses / Ceserh)

et François Provenzano (ULiège/ UR Traverses / Ceserh),

avec le soutien de l’UR Traverses et de la Faculté de Philosophie et Lettres de l’ULiège.