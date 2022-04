Adresse : Évian-les-Bains, France

L’association Clelia (https://www.antiquite.ens.fr/recherche/association-clelia-66/ ; https://www.facebook.com/AssociationClelia/) organise chaque année depuis 1969 des sessions estivales consacrées à la linguistique générale, à la théorie littéraire et aux langues et littératures anciennes. Ces rencontres, d’une durée de cinq jours, se tiennent habituellement aux bords du lac Léman, à Évian-les-Bains, et permettent à un large public de se former dans ces différents domaines en écoutant trois séries de conférences respectivement consacrées à un problème de linguistique, à une question de littérature, et à la présentation d’une langue ancienne ou moderne. Les langues et littératures grecques ou latines sont toujours représentées lors des sessions. Elles accueillent principalement des étudiants et étudiantes avancées, des enseignants et enseignantes du secondaire ou du supérieur, et des chercheurs et chercheuses de diverses disciplines, mais aussi toute personne ponctuellement ou généralement intéressée par les thématiques abordées par l'association. Les participantes et participants sont invités à présenter leurs recherches dans le cadre des varia, en marge des conférences principales. Les actes des sessions sont publiés chaque année dans la revue Lalies (Éditions rue d'Ulm).



La session 2022 se tiendra du lundi 22 août au vendredi 26 août, et marquera la reprise des activités de l'association en présence, autour d’un programme initialement prévu pour l'année 2020, et présenté lors d'une journée introductive qui s’est tenue en ligne en 2021.

Le thème des conférences de littérature, « Danse et littérature dans l’Antiquité : enjeux esthétiques, éthiques, culturels », proposé par Michel Briand (université de Poitiers) et Karin Schlapach (université de Fribourg), permettra d’aborder les pratiques de la danse chez les Anciens de l’époque archaïque à l’époque impériale, en se fondant aussi bien sur des sources littéraires et philosophiques que sur les apports de la pragmatique et de l’ethnopoétique.

Le cycle de conférences de linguistique, « Circulation des savoirs et hybridation des catégories descriptives dans l’histoire de la linguistique chinoise », présenté par Mariarosaria Gianninoto (université Paul-Valéry Montpellier 3), se situera au croisement de la sinologie, de la grammaire et de l’historiographie, et sera ainsi profitable non seulement pour les spécialistes de ces différentes disciplines, mais aussi d'un point de vue généraliste. Il s’intéressera aux processus d’adaptation de concepts et de catégories issus de la tradition occidentale à la description du chinois ; à l’intégration de catégories chinoises dans les ouvrages en langues occidentales ainsi qu’au recours à des catégories chinoises dans la description d’autres langues, en examinant divers phénomènes d’hybridation des traditions linguistiques.

Le troisième cycle de conférences, comme toujours consacré à la présentation d’une langue, sera cette année consacré à une langue océanienne : « Le mwerlap (langue du Vanuatu) ». Agnès Henri (Inalco) nous proposera une série d’exposés consacrés aux spécificités de cette langue, et à ses rapports avec le groupe des langues océaniennes, que les non-spécialistes pourront ainsi découvrir à cette occasion.



Cette session promet d’être exceptionnelle à plusieurs égards, en raison de la richesse de son programme, mais aussi de la possibilité de le présenter enfin dans les conditions habituelles de convivialité et de partage qui font aussi l’intérêt intellectuel des sessions Clelia.

Que vous soyez linguiste, littéraire, spécialiste ou non de l’un des sujets abordés cette année, votre participation est la bienvenue, et nous sommes à votre disposition (asso1clelia@gmail.com) pour répondre à toutes vos éventuelles questions et vous transmettre la circulaire d'inscription pour la session 2022.