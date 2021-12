"Sensibilité et poéticité : accueillir le sensible dans la prose du roman". Conf. de Céline Duverne (séminaire "Balzac en perspective(s)", ENS Paris)

Adresse : ENS, salle Cavaillès, 45 rue d'Ulm, 75005 Paris.

Le séminaire “Balzac en perspectives(s)” se poursuit à l’ENS Ulm,



avec pour sujet, cette année : “Balzac et le sensible”.



Deuxième séance, en mode hybride, le vendredi 10 décembre, de 10 à 12h, à l’ENS (45 rue d’Ulm, Paris), salle Cavaillès.



Communication de Céline Duverne (Université du Havre) :



"Sensibilité et poéticité : accueillir le sensible dans la prose du roman".



Pour obtenir le lien de connexion, vous pouvez écrire aux organisateurs.