Seminari di Cultura francese e francofona dedicati ad Anna Zoppellari | Séminaires de Culture française et francophone pour Anna Zoppellari



Le Département de Sciences Humaines de l'Université de Trieste organise des séminaires ouverts sur des sujets littéraires et linguistiques avec la participation de nombreux chercheurs de renom.



Certains rencontres auront lieu à Trieste, Androna Campo Marzio, 10 - Trieste Sala Atti “Arduino Agnelli” - 2ème étage.

D'autres auront lieu en distanciel, veuillez prendre contact avec Mme Loredana Trovato (ltrovato@units.it) pour obtenir le lien d'accès.





Mercredi 16 mars 2022



- 10h30-12h30 (présentiel) : Karl Akiki (Université Saint-Joseph di Beirut), « La Littérature libanaise francophone : carrefour entre l’Orient et l’Occident ».



- 14-16 (distanciel) : Lorenzo Devilla (Università di Sassari), « La communication touristique papier et en ligne : une approche discursive et comparative ».



- 16-18 (présentiel) : Fabrizio Impellizzeri (Università di Catania), « L’hybridentité postcoloniale des francophonies littéraires des Suds ».



Jeudi 17 mars 2022



- 10.30-12.30 (distanciel) : Latifa Sari (Université de Tlemcen, Algeria), « Le devenir de la francophonie à l’ère de la globalisation : Genèse, influences et dérives. Cas de figure : la francophonie littéraire dans l’espace méditerranéen et subsaharien ».



- 14-16 (présentiel) : Loredana Pavone (Università di Catania), « Figement et traduction audiovisuelle : autour des enjeux du doublage et du sous-titrage dans le cas de séries phraséologiques et de culturèmes ».



- 16-18 (distanciel) : Emmanuelle Danblon (Université Libre de Bruxelles), « La toute nouvelle rhétorique ».





Vendredi 18 mars 2022



- 8.30-10.30 (distanciel) : Valentina Gosetti (University of New England, Australia), « I poeti provinciali dell’Ottocento attraverso l’antologia poetica Les Poètes du terroir ».



- 10.30-12.30 (présentiel) : Eric Louis Russell (University of California, Davis), « Transgression, tabou et langue : une introduction à l’analyse critique du quotidien ».





Mercredi 13 avril 2022



10.30-12.30 (distanciel) : Roselyne Koren (Université de Bar-Ilan, Israele), « De l’analyse du discours à la rhétorique argumentative et vice versa : récit d’un parcours scientifique ».





Mardi 26 avril 2022



14-16 (présentiel) : Lorella Martinelli (Università di Chieti-Pescara), « Conflitti di lingue e culture nell’Algeria coloniale di Leïla Sebbar ».