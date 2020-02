Université Rennes 2

Séminaire "Pratiques du multiple et logiques hétérogènes"

Séance 1. Délinéarisation du récit et des discours

Université Rennes 2, espace recherche de l'UFR ALC (bâtiment B)

Mardi 18 février, 14h30-16h30

Le programme de recherche interdisciplinaire Pratiques du multiple et logiques hétérogènes est motivé par l’ambition de développer une recherche collective et interdisciplinaire d’envergure portant sur l’enjeu de la multiplicité dans les pratiques littéraires et artistiques de la deuxième moitié du XXe siècle et de ce premier quart de XXIe siècle. Ce programme vise à permettre la mise en œuvre d’une recherche plurielle, favorisant la rencontre entre chercheurs et chercheuses de différentes disciplines littéraires et artistiques de la modernité et du contemporain autour de l’enjeu d’une esthétique et d’une pensée du multiple.

La journée d’étude inaugurale du programme, tenue à l’Université Rennes 2 le 03 Octobre 2019, a été l’occasion de dresser un premier corpus interrogeant les pratiques de la multiplicité de la deuxième moitié du XXe siècle dans des champs disciplinaires variés (littérature, musique, théâtre, arts plastiques). Les échanges tenus au cours de cette journée ont permis d’identifier certains enjeux majeurs soulevés par les œuvres, explorés lors de plusieurs séances de séminaire.

Pour cette première séance, nous nous interrogeons sur la délinéarisation du récit et des discours: un des traits centraux des œuvres du multiple repose sur la sortie d’un régime de présentation linéaire, rendu impossible ou inopérant par l’accumulation, la stratification et l’étoilement des lignes discursives. Il est alors nécessaire de s’interroger à la fois sur les dynamiques délinéarisantes à l’œuvre, sur les processus mis en œuvre pour provoquer cette sortie du linéaire, mais également sur les effets produits par cette logique de l’hétérogénéisation du dire.

Nous recevons Sébastien Wit, docteur en Littérature Générale et Comparée, pour son ouvrage Romans du hasard : Italo Calvino, Julio Cortázar, Philip K. Dick, Marc Saporta paru en 2019 aux Presses Universitaires de Rennes.

Entrée libre.