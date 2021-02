En ligne, TEAMS

Séminaire Pluri2L

Plurilinguisme, littérature, enseignement/apprentissage des langues

Angers, en ligne

Marina Vihou, Université nationale et capodistrienne d'Athènes :

"La rencontre de soi et de l'autre dans Le fils du brouillard de Georges Moustaki. Une proposition d'exploitation pour la classe de FLE.

Le but de cette intervention est de sensibiliser les apprenant.e.s de FLE à une exploitation favorisant la réflexion interculturelle à partir du livre de Georges Moustaki et Siegfried Meïr Le fils du brouillard (2000). Les démarches proposées, s’inscrivant dans les principes de la littératie critique (McLaughlin & DeVoogd 2004), visent à engager les apprenants.e.s dans une lecture et interprétation réflexives. De ce point de vue, on s’intéresse aux identités des deux protagonistes du livre, à leurs parcours de vie parallèles mais différents et aux représentations de l’Autre, surgissant des pages du livre. Le contexte historique du livre renvoie à la deuxième guerre mondiale et, plus particulièrement, à la vie du jeune adolescent Siegfried dans les camps de concentration de Mauthausen et d’Auschwitz, pendant que l’adolescence de Georges se déroule insouciamment sous le soleil méditerranéen de sa ville natale, Alexandrie. Vecteurs tous les deux d’identités linguistiques et culturelles plurielles, Georges et Siegfried cherchent à chasser les brouillards qui hantent leurs vies. Ce dialogue avec le passé de l’Autre – à première vue éloigné de la vie des lecteurs – incite à une considération diachronique et introspective.

Marina Vihou est professeure adjointe du Département de Langue et Littérature Françaises de l’Université Nationale et Capodistrienne d’Athènes. Ses recherches portent sur la dimension interculturelle du cours de FLE. Elle s’intéresse aussi à la considération diachronique des rapports interculturels et à sa contribution au développement de la compétence interculturelle. Elle est l’auteure du livre Le mémoire oublié d’Alexandre Rizo Rangabé sur l’affaire des mines du Laurium (2013) et du petit manuel numérique Le mémoire-recherche en didactique des langues-cultures (2015).

Marie-Christine Anastassiadi, Université nationale et capodistrienne d'Athènes :

"Introduire les apprenants de FLE dans l’univers des albums de Mario Ramos"

Un loup prétentieux et peu malin, un éléphant timide, un lion couronné, des singes, des cochons, des souris font partie des animaux de l’univers de Mario Ramos (1958-2012), un monde qui peut être à l’envers, comme dans son premier album publié en 1995. Dans la trentaine d’albums qu’il a laissés, il a abordé, sans volonté pédagogique ou didactique, des thématique pertinentes qui incitent les enfants à se questionner sur le monde contemporain : la différence, l’exclusion, le pouvoir, le besoin de reconnaissance, l’importance de l’apparence, la société de compétition, la valeur des petits moments de pause… Dans ses textes et dessins, Mario Ramos privilégiait la simplicité, laissant plus de place à l’imaginaire du lecteur. Ses histoires, construites sur le principe de la chute finale, surprennent par leur humour. Ramos était conscient que ses albums pouvaient séduire les lecteurs adultes : « L’album pour enfants parle aussi aux adultes. Il est un pont entre les générations. D’où l’importance des différents niveaux de lecture. » Notre proposition est de travailler sur les différents niveaux de lecture à partir des albums de Mario Ramos avec un public de niveau introductif ou intermédiaire en FLE, indépendamment de son âge. Les albums de Ramos comportent des textes drôles et touchants, accessibles d’un point de vue linguistique, accompagnés d’images qui permettent de baliser la lecture. Nous proposons d’exploiter leurs valeurs littéraires pour les mettre en réseau avec d’autres histoires, d’autres auteurs et développer les compétences interprétatives des apprenants, indissociables du plaisir de lire.

Marie-Christine Anastassiadi est professeure associée de langue française et de pratique de la Traduction au Département de Langue et Littérature françaises de l’Université Nationale et Capodistrienne d’Athènes. Ses domaines de recherche sont la didactique des langues étrangères, la traduction, les études interculturelles et la littérature de jeunesse. Elle est responsable à l’Université d’Athènes du Master francohellénique avec l’Université d’Angers intitulé : « Enseignants de langue en Europe: formation à la diversité linguistique et culturelle des publics scolaires ».

Le séminaire Pluri2L propose de réunir chercheurs, enseignants, professionnels, étudiants mastérants et doctorants intéressés par le lien entre Plurilinguisme, Littérature et enseignement / apprentissage des Langues (maternelle, secondes, étrangères).

Il vise plus spécifiquement à initier des échanges sur les 3 axes suivants :

1/ la manière dont la littérature est mobilisée, dans l'enseignement / apprentissage des langues, pour développer les compétences plurilingues et pluriculturelles des apprenants. Quels sont les supports (textes bilingues, plurilingues) utilisés ? les activités (ateliers d'écriture plurilingue, biographies de lecteurs plurilingues ...) qui leur sont associées ?

2/ les modalités de présence du texte littéraire dans l'enseignement / apprentissage des langues, dans des contextes francophones marqués par différentes formes de pluralité linguistique et culturelle. Quels sont les corpus littéraires utilisés ? Les langues et variétés de privilégiées ? De quels imaginaires linguistiques et culturels sont-ils porteurs?

3/ les dynamiques plurilingues et interculturelles suscitées par la réception du texte littéraire en classe de langue (analyse des interactions autour des textes littéraires, de carnets de lecture ...).

Ce séminaire permet de faire dialoguer des recherches à la croisée de différents domaines : didactique de la littérature, didactique des langues et du plurilinguisme, sociolinguistique, analyse des réceptions littéraires. Il articule des conférences, ouvertes à tous, proposées par des chercheurs internationaux et des séances de travail autour de travaux en cours - notamment ceux de doctorants et mastérants engagés par des recherches liées à ces thématiques.