Séminaire Pluri2L : "Plurilinguisme, littérature, enseignement / apprentissage des langues" (en ligne)



21 mai 2021

https://pluri2l.hypotheses.org

Teams (univ. Angers)

Valentin Feussi, Université d’Angers :

« Approches de l’insécurité linguistique d’écrivains francophones : concevoir les langues à partir d’expériences ? »

Yamna Chadli-Abdelkader, Université Bordeaux- Montaigne : « Dynamiques interculturelles et plurilingues suscitées par les pratiques théâtrales en classe de FLE : enjeux didactiques et esthétiques »

Première conférence-discussion, Valentin Feussi, Université d’Angers :

Depuis les travaux fondateurs de Labov (1976) puis de Gueunier, Genouvrier et Khomsi (1978) qui envisagent l’insécurité linguistique (désormais IL) dans une perspective variationnelle, ce phénomène est habituellement abordé sous l’angle de tensions inhérentes aux rapports diglossiques entre des langues.

Bien que Calvet (1999) ou Bretegnier (2002) montrent que ce phénomène peut induire une dynamique identitaire, l’IL reste majoritairement considérée comme un sentiment et un malaise auquel on peut accéder grâce à des marques objectives.

À partir d’expériences d’écriture d’écrivains francophones, la présente réflexion se propose d'élargir ce point de vue pour davantage souligner les dimensions non nécessairement objectives de l’IL. Il s’agira d’aborder ce phénomène sous une optique délinguisée (Klinkenberg, 2020) pour en interroger les sources et les enjeux pour l’écrivain qui se met toujours en scène, expérientiellement, dans sa production. J’exploiterai ainsi les ressources littéraires (Ahmadou Kourouma) et extraits d’entretiens d’écrivains (Cheikh Hamidou Kane et Djaïli Amadou Amal ) en m’inspirant du point de vue de l’anthropologie comparée (Humboldt, 1974) pour revisiter d’une part la conceptualisation habituelles de l’IL en littérature et expliciter d’autre part une interprétation moins formelle de l’IL. Je terminerai alors mon propos sur l’esquisse d’une conception expérientielle de « langue », une des nombreuses conséquences épistémologiques d’une telle démarche.

Valentin Feussi est Professeur à l’Université d’Angers. Il s’intéresse à la sociolinguistique, à la didactique des langues et aux francophonies à partir d'expériences des contacts de langues. Il réfléchit ainsi à la diversité des langues et des cultures et à leurs implications épistémologiques et méthodologiques.

Quelques repères bibliographiques :

Deuxième conférence-discussion, Yamna Chadli Abdelkader, Université Bordeaux-Montaigne :

Comment faire jouer L’école des femmes, le Cyrano de Rostand, le théâtre de Beckett en classe de Français Langue Etrangère ? Quels sont les enjeux et les implications didactiques du projet théâtre dans ce contexte d’apprentissage ? Au terme d’une expérience de quinze ans, un constat s’impose : conduire une activité de théâtre en classe de FLE avec un groupe d’étudiants pluriculturel, c’est avant tout accepter d’accueillir une variété de langues et de cultures au sein d’un texte du répertoire ou bien d’une création originale.

Dans ce temps de la création à voix multiples, si le français en tant que langue d’expression est l’élément fédérateur du groupe puisque langue d’apprentissage, d’autres langues se manifestent tant il est difficile pour l’apprenant de toujours maîtriser le surgissement de sa langue première. Croyant s’exprimer en français, l’étudiant emploie des termes qu’involontairement il adapte au lexique français, des tournures qui n’existent que dans sa langue et va parfois jusqu’à traduire littéralement.

À ces interférences linguistiques, s’ajoutent celles des représentations culturelles, ou bien de gestes et d’attitudes corporelles induites par la culture première. L’enseignant de français qui initie ses apprenants au théâtre, est confronté à cette question : comment tirer parti de ces contacts de langue-culture ? S’agit-il de les considérer comme de simples indices renseignant sur le stade d’acquisition franchi ? Le double apprentissage qui a lieu dans le cours de théâtre d’un département de FLE dont la mission est avant tout celle de l’enseignement de la langue confère au traitement de l’interférence des enjeux multiples, tant didactiques qu’esthétiques.

Yamna CHADLI ABDELKADER est maîtresse de conférences en littératures francophones au Centre d’Études Linguistiques et Littéraires Francophones et Africaines (CELFA-EA 4593 CLARE), à l’Université Bordeaux Montaigne. Membre du Réseau Discours d’Afrique, elle a contribué à la publication de l’ouvrage L’information dessinée en Afrique francophone (PUB, 2019). Elle est l’auteure d’une thèse de doctorat (2014) sur la poésie maghrébine francophone : Poétique de la rive : la forme en jeu. La poésie de langue française issue du Maghreb (1995-2005). Ses travaux portent sur les formes et l’intermédialité dans la littérature francophone, ainsi que sur l’enseignement du FLE par le théâtre. Elle a co-dirigé l’ouvrage collectif Pour un Théâtre-Monde. Plurilinguisme, interculturalité, transmission (PUB, 2013) et le numéro 2 de la revue Horizons/Théâtre, « Théâtre et éducation » (PUB, mars 2013).

INFORMATIONS PRATIQUES

Le séminaire se déroule à distance, via Teams. Pour y assister, merci d’envoyer un mail à nadja.maillard@univ-angers.fr et maeva.touzeau@univ-angers.fr avant le 21mai, midi pour recevoir le lien et assister aux conférences.

Le séminaire Pluri2L (Plurilinguisme, littérature, enseignement / apprentissage des langues) propose de réunir chercheurs, enseignants, professionnels, étudiants mastérants et doctorants intéressés par le lien entre Plurilinguisme, Littérature et enseignement / apprentissage des

Langues (maternelle, secondes, étrangères).

Il vise plus spécifiquement à initier des échanges sur les 3 axes suivants :

1/ la manière dont la littérature est mobilisée, dans l'enseignement / apprentissage des langues, pour développer les compétences plurilingues et pluriculturelles des apprenants. Quels sont les supports (textes bilingues, plurilingues) utilisés ? les activités (ateliers d'écriture plurilingue, biographies de lecteurs plurilingues ...) qui leur sont associées ?

2/ les modalités de présence du texte littéraire dans l'enseignement / apprentissage des langues, dans des contextes francophones marqués par différentes formes de pluralité linguistique et culturelle. Quels sont les corpus littéraires utilisés ? Les langues et variétés de privilégiées ? De quels imaginaires linguistiques et culturels sont-ils porteurs?

3/ les dynamiques plurilingues et interculturelles suscitées par la réception du texte littéraire en classe de langue (analyse des interactions autour des textes littéraires, de carnets de lecture ...).

Ce séminaire permet de faire dialoguer des recherches à la croisée de différents domaines : didactique de la littérature, didactique des langues et du plurilinguisme, sociolinguistique, analyse des réceptions littéraires. Il articule des conférences, ouvertes à tous, proposées par des chercheurs internationaux et des séances de travail autour de travaux en cours - notamment ceux de doctorants et mastérants engagés par des recherches liées à ces thématiques.