Paris Sorbonne, 17 rue de la Sorbonne, Bibliothèque du Centre du XIXe siècle, , esc. I, 2e étage

Séminaire "Philosophie, arts et littérature"

Invité :

Maxime ROVERE

"Comment expliciter l'implicite sans le réduire ? Un problème littéraire crucial dans l'écriture philosophique."

La séance se tiendra le 17 janvier à Sorbonne Université, de 14:30 à 17:00

Une invitation est nécessaire pour entrer dans l'enceinte de l'Uuniversité. Ecrire pour l'obtenir à bpe.clement@gmail.com

"Cette présentation a pour objectif de mettre en valeur les difficultés que soulève l'effort pour mettre en mots certains aspects fondamentaux de la pratique philosophique. Par exemple, lorsque l'on considère cette pratique comme collective, ou encore lorsque l'on ancre les concepts d'un auteur dans des expériences affectives ou sensorielles, on se heurte à des phénomènes qui restent le plus souvent implicites, à la fois pour les acteurs de cette histoire et pour les historiens eux-mêmes. Comment écrire, comment décrire ce qui échappe à la linéarité du langage et qui pourtant travaille la pensée philosophique ?"

Maxime Rovere est philosophe. Spécialiste de Spinoza, il lui a consacré plusieurs livres et il a traduit sa correspondance. Dans Le Clan Spinoza (Flammarion, 2017), il a rassemblé le produit de ses recherches académiques sous une forme qu'il nomme un "roman sans fiction". Dans "Que faire des cons ?" (Flammarion, 2019), il a transgressé le registre habituel de l'écriture philosophique pour développer une "éthique interactionnelle" fondée sur les interactions, y compris avec les lecteurs.