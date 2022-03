Dans la continuité de la journée d’études « Réception classique et pédagogie » (22 octobre 2020, Aix-Marseille Université), Clara Daniel et Benjamin Sevestre-Giraud organisent un séminaire en ligne consacré à la réception de l’Antiquité dans les pratiques d’enseignement.



Sous forme de cinq sessions thématiques animées par des enseignants du secondaire et du supérieur, le séminaire aura lieu sur Zoom, le mercredi de 17h à 19h.



Première séance : Réceptions antiques et œuvres d’art (30 mars, 17h-19h)



Julie Gallego (MCF en langue et littérature latines, Université de Pau) : « Quelle approche possible de la culture antique dans le cadre d’un cours transversal de bande dessinée en Licence ? »



Tiphaine-Annabelle Besnard (Membre associée PHL-ERASME, Université Toulouse-Jean Jaurès) : « Enseigner les Reception Studies à l’université. Retour d’expérience dans les départements d’Arts plastiques d’Aix-Marseille Université (2018-2020) ».





Séminaire ouvert à tous, sur inscription (cliquez pour accéder au formulaire)



Retrouvez le programme complet du séminaire sur le carnet de recherche Mentor, dédié à la pédagogie de la réception classique.