Adresse : EHESS - Salle B2-018 - 54, Boulevard Raspail - 75006 Paris

Séminaire Littérature et démocratie : Approches théoriques, comparatives et historiques



Année 2021-2022



LES FORMES LITTERAIRES EN DEMOCRATIE (XIXE-XXIE SIECLES)



EHESS

54, Boulevard Raspail 75006 Paris Salle B2-018

Mercredi 17h30-19h30

23 FEVRIER 2022 - 25 MAI 2022



Responsables : Dominique Dupart, Maîtresse de conférences, Université de Lille (dupartdominique@gmail.com)

et Philippe Roussin, Directeur de recherche émérite, CNRS (roussin@ehess.fr)





Attention ! En raison de la situation sanitaire, inscriptions préalables : https://participations.ehess.fr/demandes/__nouvelle__?seminaire=898.







23 février 2022

Séance introductive : Dominique Dupart, Université de Lille

et Philippe Roussin, CRAL, CNRS/EHESS



2 mars 2022

Dominique Dupart, Université de Lille

« Littérature médiatique et combat démocratique (XIXe siècle) »



9 mars 2022

Philippe Roussin CRAL, CNRS/EHESS

« Vu de France : démocratie et littérature

de Tocqueville à Sartre (et après)»



16 mars 2022

Philippe Daros, Université de la Sorbonne nouvelle

« Olga Tokarczuk : littérature démocratique et nouvelles formes narratives »



23 mars 2022

Yolaine Escande, CRAL, CNRS/EHESS

« Expression artistique et réseaux sociaux en Chine contemporaine.

Le cas de Zhang Dongning, ou la critique sociale et idéologique

en régime non démocratique »



30 mars 2022

Geneviève Fraisse, CRAL, CNRS/ EHESS

« L’amour au lendemain de la Révolution »

(De L’amour de Stendhal

et La muse de la raison)



6 avril 2022

Alain Vaillant,

Centre des sciences de la littérature française

Université Paris Nanterre

« Rire et démocratie »



13 avril 2022

Dominique Dupart, Université de Lille

« Critique littéraire et démocratisation de l’espace public (XXe-XXIe siècles). »



20 avril 2022

Mathilde Roussigné

Post-doctorante, Université Paris Sorbonne Nouvelle (THALIM)

« Invisibilité et voix dans la littérature contemporaine »



11 mai 2022

Pascal Engel, EHESS

« Bêtise, raison et démocratie : Joyce, Musil Kraus »



18 mai 2022

Philippe Roussin, CRAL, CNRS/EHESS

« Une conception démocratique de l’art : Etats-Unis, années 1930 »



25 mai 2022

Séance finale : discussion générale avec les étudiant(e)s