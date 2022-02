La prochaine séance du séminaire "L'écriture de la pensée" se tiendra le vendredi 11 février de 14:00 à 16:00.

La séance sera hybride.

- elle se tiendra physiquement en Sorbonne (14 rue Cujas, escalier I, 2e étage, Bibliothqèe du 19e siècle). Les personnes souhaitant assister sur place à la séance devront se munir d'une invitaiton (la demander à bpe.clement@gmail.com)

- elle se tiendra également en ligne (pour la réjoindre, activer le lien https://nyu.zoom.us/j/95554023219 )

Nous aurons le plaisir de recevoir ce vendredi Bertrand MURCIER qui parlera de

La honte, avec ou sans culpabilité et fécondation

"Je voudrais saisir des voies d'investigation dans les ouvertures non entièrement explorées par son livre et au cours de l'exposé de F Gros. en me situant en résonance, non en écho critique. Mon projet : délimiter des zones de convergence et surtout d'irréductibilité entre culpabilité et honte, d'abord en les découplant, puis en les intriquant, enfin en explorant deux trajectoires singulières dans des fictions traversées par un effort pour féconder la honte. Pour suivre cet itinéraire, j'aurai recours à des références littéraires (brièvement Primo Levi et Annie Ernaux, plus longuement Tolstoi (Résurrection) et Conrad (Lord Jim), et cinématographiques (des films de la période américaine de F. Lang, Persona de Bergman). Je m'efforcerai tout du long de spécifier quelques particularités de l'écriture de la honte."



Bertrand Murcier a soutenu une thèse sur Le temps dans les films de Visconti en 1997 à Paris VIII, sous la direction de Maire-Claire Ropars. Il est membre de ce séminaire depuis 1997. Il a enseigné jusqu'à la retraite en lycée (à Marcelin Berthelot les 10 dernières années) et comme chargé de cours en littérature puis études cinématographiques à Paris III, entre 1997 et 2007.

Il a publié des articles issus de colloques ou non dans diverses revues, principalement sur Visconti et les adaptations de certaines oeuvres de Camus à l'écran.

(Illustr.: Persona de Bergman)