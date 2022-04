Adresse : Inalco (Paris)

les pré-inscriptions pour assister au séminaire intensif SocioMuL "Sociolinguistique du Multilinguisme", qui aura lieu du 1er au 7 septembre 2022 à l'INALCO, sont ouvertes : https://sociomul.sciencesconf.org/



Cette école d’été sous forme de séminaire intensif d’une semaine (30h) vise à offrir une vision panoramique des domaines d’études, des outils et cadres méthodologiques disponibles, en sociolinguistique, pour traiter des questions de multi- ou plurilinguisme.



Des sessions d’1h15 de formation en présentiel par domaine sont proposées, alternant cours avec revue de la littérature, analyse de données et ateliers pratiques. Les domaines représentés concernent notamment : Multilinguisme sociétal (décrire et théoriser le multilinguisme comme co-existence de langues dans un même espace), Répertoires linguistiques (décrire et théoriser les répertoires linguistiques au niveau individuel ou au niveau des communautés de parole), Pratiques plurilingues (décrire et théoriser les mélanges de langues et leurs significations) ; des outils d’analyse sont fournis (analyse d’interactions notamment) ainsi qu’une réflexion épistémologique sur les terrains au Sud et l’étude du multilinguisme en situation postcoloniale. Un certain nombre de thématiques sont abordées : Politiques et idéologies linguistiques, Multilinguisme dans différents contextes (école, santé, justice), Plurilinguisme et mobilités transnationales.

La partie théorique de la formation est assurée par des invités qui introduiront différentes perspectives d’analyse des enjeux sociolinguistiques du multilinguisme. Les ateliers pratiques, destinés à fournir une dimension méthodologique à la formation, sont animés en priorité par des postdoctorant.e.s. Enfin, la formation fournira également une introduction aux principales approches ethnographiques sur les terrains multilingues ainsi qu’à différents logiciels pour l’annotation et le traitement des corpus hétérogènes recueillis dans des conditions écologiques.







Trois bourses individuelles de 1000 euros sont réservées à des étudiant.e.s des Suds pour assister au séminaire intensif SocioMuL. Les candidat.e.s doivent envoyer un CV accompagné par une lettre de motivation à sociomul@sciencesconf.org