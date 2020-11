ENSA Paris Malaquais- Video-conférence Zoom

Université Paris Nanterre - ENSA Paris Malaquais

Séminaire et cycle de conférences 2020-2022

« Le lieu : fiction et architecture »

Vidéo-conférence de Frédérique Villemur

Mercredi 25 novembre 2020, 18h - 20h.

" Un lieu, des lieux, ou la dérive mémorielle "

À partir de deux photographies, intérieur / extérieur, montrant Eileen Gray à la fin de sa vie dans son appartement rue Bonaparte à Paris, et Lawrence Durrell au bord de la mer sur le tournage de Spirit of Place : Greece, deux photographies citées dans l’ouvrage de Peter Adam sur Eileen Gray, nous interrogerons la notion de lieu au regard d’un geste. Absorption du regard par la lecture dans un salon, geste en plein air et nudité, regard hors champ, de part et d’autre. Qu’est-ce qui fait écho dans le montage de ces deux images, qui nous introduit à une définition du lieu ? Qu’est-ce que la photographie montre d’un lieu occupé qui résonne tel un voyage en mémoire ?

Frédérique Villemur est professeure en histoire de l’art et de l’architecture à l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Montpellier, et au laboratoire LIFAM. Ses travaux portent sur l'interaction entre les arts et l’architecture.

Cycle de conférences-débats organisé par P. Hyppolite, F. Moulin et J.P. Vallier dans le cadre du séminaire de recherche ouvert Espaces Écritures Architectures, ENSAPM (dépt THP et Lab. GERPHAU) et université Paris Nanterre – CSLF, EA 1586.