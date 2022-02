Depuis des expériences aussi bien artistiques que politiques, historiques que contemporaines la notion de performance nous oblige à penser ensemble ce qui d’ordinaire demeure le plus souvent disjoint : le présent et le sédimenté sur le temps long du sujet comme du corps social, l’inventif et le répétitif, le conforme et le transgressif, l’entièrement neuf et le mémorial, le corps et la parole. Nous aimerions ainsi depuis des analyses de performances artistiques mais aussi sociales, rituelles, politiques interroger ce que la notion de performance offre comme ressource épistémologiques pour ressaisir nos disciplines (histoire, science politique, anthropologie, études théâtrales, psychologie) sur des embranchements encore peu explorés ou abandonnés.



Ce séminaire destiné aux étudiants en Masters EHESS est également ouvert aux étudiants, et chercheurs d’autres institutions ainsi qu’aux artistes intéressés par ces problématiques. Une demande préalable doit être faite par mail. Le séminaire aura lieu à la fois en distanciel et en présentiel. (sylvie.roques@ehess.fr)



Georges Vigarello, Pascale Weber (Paris 1) et Sylvie Roques (EHESS)



Séminaire « Formes et pratiques performatives »

du 1er mars 2022 au 21 juin 2022

1er mars 2022 : 1er séance

Séance d’introduction : G. Vigarello (dir. d’études IIAC-EHESS), P. Weber (MCF Paris 1) , S. Roques (chercheure associée IIAC-EHESS)



15 mars 2022 : 2e séance



Amelia Jones In Between Subjects: A Critical Genealogy of Queer Performance.

Amelia Jones is Robert A. Day Professor and Vice Dean at Roski School of Art & Design, USC. Publications include Seeing Differently: A History and Theory of Identification and the Visual Arts (2012) and Otherwise: Imagining Queer Feminist Art Histories, co-edited with Erin Silver (2016). The catalogue Queer Communion: Ron Athey (2020), co-edited with Andy Campbell, and which accompanies a retrospective of Athey’s work at Participant Inc. (New York) and ICA (Los Angeles), was listed among the “Best Art Books 2020” in the NY Times, and the exhibition was listed among Top Ten 2021 exhibitions in Artforum (December 2021). Her book entitled In Between Subjects: A Critical Genealogy of Queer Performance (2021) is published by Routledge Press.





5 avril 2022 : 3e séance



Arnaud Labelle-Rojoux Performance mais encore ?

Arnaud Labelle-Rojoux, s’est d'abord fait connaître dans le circuit de la performance dont il est devenu l'historien en 1988 avec son livre L'Acte pour l'art, premier d’une dizaine d’essais. Dernier en date : Duchamp aux Éditions François Bourin (2020). Il expose régulièrement depuis 2003 à la Galerie Loevenbruck qui le représente à Paris (en 2017 : En affinité(s) : Apple Shrine / Allan Kaprow / Arnaud Labelle-Rojoux ; en 2021 : Étant damné(s), un épisode de la Passion triste, avec Xavier Boussiron). Parmi les expositions collectives, il a participé à Notre Histoire, Palais de Tokyo, 2006 ; La Force de l'art 02, Grand Palais, Paris, 2009 ; Une forme pour toute action, Le Printemps de septembre, Toulouse, 2010 ; Les Maîtres du désordre, Musée du quai Branly, 2012 ; Le Surréalisme et l’objet, Centre Georges Pompidou, 2013 ; Le temps de l’audace, Institut d’art contemporain, Villeurbanne, 2016 ; ALBEROlaBELLEROJOUX au Filaf, Perpignan, 2019.



19 avril 2022 : 4e séance



Barbara Formis (Paris 1) Le laboratoire du geste et performer l’ordinaire

Barbara Formis, est Maîtresse de Conférences en Esthétique et Philosophie de l’Art à l’Ecole des Arts de l’Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Membre de l’Institut ACTE (EA 7539), ses travaux portent sur la philosophie du corps, l’esthétique contemporaine et le pragmatisme avec une attention particulière aux arts vivants (performance, danse, happenings) et à leur rôle au sein des phénomènes sociaux et des pratiques de la vie ordinaire. Elle est co-directrice, avec Judith Michalet, de la collection « Ressorts Esthétiques » aux Publications de la Sorbonne et co-directrice, avec Mélanie Perrier, du Laboratoire du Geste.





3 mai 2022 : 5e séance



Fanny de Chaillé Performer Michel Foucault

Après des études universitaires d’Esthétique à la Sorbonne, Fanny de Chaillé travaille avec Daniel Larrieu au Centre chorégraphique national de Tours. C’est à partir de 2003 qu’elle développe un travail pour le théâtre avec les pièces Underwear (2003), Ta ta ta (2005) et Gonzo Conférence (2007). Elle collabore par ailleurs comme dramaturge avec Emmanuelle Huynh, Alain Buffard et Boris Charmatz. En résidence au Théâtre de la Cité Internationale à Paris, elle crée La Bibliothèque (2010) puis la pièce Je suis un metteur en scène japonais (2011) d’après Minetti de Thomas Bernhard. Elle débute une collaboration avec l’écrivain Pierre Alferi : COLOC dans le cadre du cycle de rencontres « l’objet des mots » (Actoral, 2012), le duo Répète (Concordanses, 2014), Les Grands (Chambéry 2017), où elle interroge le statut d’adulte et les différentes strates de réalité qui constituent un individu.

Elle est artiste associée à Malraux, Scène nationale Chambéry Savoie depuis 2014 où elle a créé la saison dernière Désordre du discours, d’après «L’Ordre du discours» de Michel Foucault. Elle y a également imaginé un projet d’ AUDIOGUIDE : LE MONT-CENIS, documentaire audio qui donne la parole à ses habitants ainsi qu’un projet d’installation destiné aux espaces publics POÈME MONUMENT en collaboration avec le designer David Dubois. Dans le cadre du dispositif « Talents Adami Théâtre » elle a créé LE CHOEUR au Festival d’Automne à Paris en 2020.





17 mai 2022 : 6e séance



Carole Douillard Performer l’intime

La pratique artistique de Carole Douillard interroge le corps contraint et les relations instaurées avec les espaces physiques et psychiques. Le travail singulier de cette artiste franco-algérienne a été remarqué notamment lors de la 14e biennale de Lyon en 2017 avec Dog Life (Unfolded Pictures et To Hold), une de ses œuvres qui met en évidence les rapports entre corps et société autoritaire. Ces problématiques sont aussi identifiables avec Idir, qui prend la forme d’un reenactment de la performance historique de Bruce Nauman, Walking in an Exaggerated Manner Around the Perimeter of a Square ou encore il faut citer la performance Sleepers repris au théâtre de Gennevilliers en juin 2021 interrogeant le rapport intime à soi dans l’état de sommeil mis en oeuvre dans un espace public. Ses recherches performatives se complètent souvent de documents ou de photographies. Ses récents projets ont pris place à Los Angeles, au centre d’art LACE, à la biennale d’Oslo en Norvège, à Bruxelles (A performance Affair, 2018), à la Biennale de Lyon (Mondes Flottants, 2017).





7 juin 2022 : 7e séance



Simona Polvani (postdoctorante Paris1) To be Poetry/Performing Poetry, lorsque la poésie performée questionne le genre

Simona Polvani est Docteure en arts plastiques et arts de la scène (cotutelle université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Alma Mater Studiorum-Università di Bologna) avec une thèse intitulée La Performativité dans l’œuvre et la pratique artistique de Gao Xingjian. Chargée actuellement de cours à l’Ecole des Arts de la Sorbonne /UFR04 université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, elle est aussi artiste visuelle, autrice, en particulier de formes poétiques, et performeuse ainsi que traductrice théâtrale.



21 juin 2022 : 8e séance conclusion