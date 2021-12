Le séminaire « Ecrivains et artistes juifs » reprend ses activités.



La première séance aura lieu le 15 décembre 2021, de 17h à 19h, sur Zoom.



Cette séance sera consacrée à Naïm Kattan (1928-2021), écrivain juif du Québec né en Irak.



Cette séance, qui se veut aussi un hommage, sera animée par Simone Grossman, professeure à l’université Bar Ilan et spécialiste des littératures juives canadiennes.



Elle retracera le parcours de N.Kattan, évoquera son apport majeur à la vie culturelle et à la littérature québécoise, s’appuyant notamment sur l'étude inédite d'une brève nouvelle parue en 1986, intitulée "Mon nom est Esther", dans laquelle l'écrivain manifeste sa double appartenance à la judéité et à l'identité canadienne française.



Le séminaire avait reçu Naïm Kattan en 2019. On peut revoir cette conférence à l’adresse suivante :



https://webtv.univ-lille.fr/video/11333/naim-kattan-une-ecriture-de-l’exil







« Que j’écrive des romans, des nouvelles ou des essais, je suis un écrivain juif et je n’ai plus besoin de le dire. Même quand je n’y fais plus aucune allusion, que dans un roman ou une nouvelle je n’en fais point mention, cela n’en demeure pas moins présent, je n’en demeure pas moins imprégné. » (Naïm Kattan, « Comment je suis devenu un écrivain juif, dans Pardès, n°21, 1995)



Pour s’inscrire à cette séance, contacter nelly.wolf14@gmail.com