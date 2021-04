En ligne

Université de Lausanne

Séminaire doctoral science-fiction

Séance 3 : Science-fiction et études genre

16 avril 2021, 9h30-12h30

Cette séance, qui s'inscrit dans le cadre du séminaire SF 2021, explorera la science-fiction à l’aune des études de genre. En partant du constat que la science-fiction est un champ culturel historiquement à dominante masculine, nous tenterons de comprendre le changement de paradigme impulsé à la fin des années 60 par la science-fiction féministe et la thématisation d’enjeux genrés jusque là naturalisés.

Nous nous attarderons sur quatre aspects : la spécificité du champ francophone et sa tardive perméabilité aux imaginaires féminins ; les fictions climatiques non pas comme genre de l’Anthropocène mais de l’Androcène ; la politisation du corps et de la sexualité via leur représentation littéraire ; la possibilité d’une science-fiction féministe et queer à travers la figure du cyborg, jusque dans le cinéma grand public.

La séance aura lieu de 9h30 à 12h30 via la plateforme zoom, le lien étant transmis sur inscription.

Invité :

César Calamel Duprey (doctorant à l’université Paris Nanterre)

Répondante :

Hélène Breda (maîtresse de conférence en sciences de l’information et de la communication à l’université Paris 13)

Organisation, communication:

Nadège Pérelle, Margot Châtelet, Frédéric Guignard

Université Gustave-Eiffel, Université de Lausanne

Inscription obligatoire à l'adresse : seminairedoctoral-sf@u-pem.fr