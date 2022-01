Tout mouvement contestataire se base sur le triptyque « dire (non), représenter, agir » qui lie le discours, l’image et l’action. Ces discours et images peuvent constituer tout à la fois un reflet plus ou moins fidèle des mobilisations, un enjeu des luttes de pouvoir, mais également une archive et un précieux outil d’analyse des mouvements de contestation. Nous chercherons à prendre en compte de manière globale les représentations discursives et visuelles des mobilisations, à l’aune du contexte historique, social et politique de leur production, et à travailler sur les rapports du dicible au visible, qu’ils relèvent de la redondance, de la complémentarité ou de l’antagonisme.

Construit au sein du groupe CREER, ce séminaire se veut un espace de travail collectif ouvert à des chercheurs issus de diverses disciplines (civilisation, littérature, sociolinguistique…) et travaillant sur diverses périodes et aires géographiques. Il s’inscrit particulièrement dans l’axe « Mobilisations et identités collectives » du laboratoire IMAGER, et pourra entrer en dialogue avec les activités de recherche d’autres groupes du laboratoire.

Le séminaire cherche par ailleurs à mettre en place une réflexion et des discussions articulées autour d’un format permettant la circulation de la parole et l’étude de documents et corpus divers proposés en amont des séances pour en compléter les apports et le contenu. Plus que d’un format "mini Journée d'Etudes", il s’agira de tisser des liens entre les apports et postulats présentés par les intervenant.e.s, les documents mis à disposition, les travaux du groupe de recherche et les interventions des participants.



PROGRAMME

Vendredi 4 février 2022, 10h-12h : Emmanuel Vincenot (LISAA, U.Gustave Eiffel), cinéma/Amérique latine.

Vendredi 11 mars 2022, 10h-12h : Francisca Salas (EHESS), Images et réseaux sociaux/ Amérique latine.

Vendredi 8 avril 2022, 10h-12h : Anne Puech (Rennes-II), Street art/ Espagne.

Vendredi 10 juin 2022, 10h-12h : Karine Chambefort (IMAGER, UPEC), photographie/ Royaume-Uni.

Responsables :

Virginie Gautier N’Dah-Sékou, Sabrina Grillo, Baptiste Lavat, Alejandro Román Antequera