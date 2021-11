Adresse : Maison de la Recherche , 4 rue des Irlandais, 75005 Paris

Séminaire des doctorant.e.s de l’ED 267 Arts & Médias



Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3



Programme 2021-2022



Les séances se dérouleront à la Maison de la Recherche (4 rue des Irlandais) en salle Mezzanine (2ème étage) de 16h à 18h.



Lundi 8 novembre 2021



Louise Putov : Influences et résonances de l'oeuvre de N. Evreinov en France et en Europe



Rafael Ireno : Jacques Prévert au Brésil : entre la poésie et le cinéma



Lundi 13 décembre 2021



Pierre-Antoine Bourquin : Agnès Varda et les vrais gens



Achinoam Berger : François Truffaut : Lecteur de Paris



Lundi 17 janvier 2021



Letizia Lusuardi : Retour à l'origine du cinéma : encyclopédies et musées de l'image. Le cas de Wonderstruck de Todd Haynes



Antoine Prevost Balga : La prise de vue ultra-rapide



Lundi 14 février 2021



Olivia Guiragossian : Représenter le phénomène muséal et son évolution. Approche statistique et compréhensive de la notion de musée



Manon Renault : Mode et vitesses : les réceptions des discours modernes régulant les changements vestimentaires



Lundi 7 mars 2021



Erwin Haye : La fabrique de la programmation cinématographique : transformations et enjeux de la reconfiguration de l'offre en salles dans l'espace parisien intra-muros (1995-2019)



Héloïse Van Appelghem : La double peine. Formes et motifs de l'émancipation féminine dans les road movies des grands espaces, de 1960 à nos jours



Lundi 11 avril 2021



Ondine Plesanu : Poétique du comique antimoderne de la fin du XIXème siècle dans les mises en scène du XXIè siècle



Noémie Tessier : Katie Mitchell à l’opéra. Vers la composition d’un cosmos par la mise en scène



Lundi 9 mai 2021



Stefano Masserini : Dynamiques d'interaction entre contextes externes et configurations internes des mondes numériques



Violaine Boutet de Monvel : Formes et héritage du feedback en art vidéo : de la cybernétique à l'intelligence artificielle

Au plaisir de vous retrouver bientôt,



L’équipe du séminaire de l’ED 267 :



Violaine Boutet de Monvel, Tristan Dominguez, Erwin Haye, Katherine Nakad Chuffi, Jeanne Zaepffel