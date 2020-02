43230 Montclard

Stages de grec ancien :

Niveau débutant (du 15 au 22 août)

ou intermédiaire (du 23 au 30 août)

Contenu : Découverte et approfondissement de la langue et de la culture grecques à partir de lecture d’extraits de textes authentiques qui permettent d’aborder les notions grammaticales fondamentales, le vocabulaire de base, ainsi que des points sur la littérature, la linguistique ou l’histoire grecque.

Manuel utilisé (à acquérir) : A. Lebeau et J. Métayer, Cours de grec ancien à l’usage des grands commençants, 8e édition revue et augmentée (celle qui contient les pages de vocabulaire par leçon à la fin du volume), SEDES.

Enseignantes : Amarande Laffon, docteur en Études grecques, chargée de cours à l’Université de Caen, Postdoc à l’Université de Nantes, et agrégée de Lettres classiques, et Sarah Bernard, agrégée de Grammaire.

Stage de latin niveau débutant (du 23 au 30 août)

Contenu : Découverte de la langue et de la culture latines sous divers aspects, alphabet, grammaire, civilisation, formation des mots, lecture d’extraits de textes et inscriptions, scansion.

Manuel utilisé (à confirmer) : Paul Boerer, Marie-Françoise Delmas-Massouline, Karine Juillien et Mireille Ko, Le Bled latin, Paris, Hachette éducation.

Enseignantes : Amarande Laffon, docteur en Études grecques, chargée de cours à l’Université de Caen, Postdoc à l’Université de Nantes, et agrégée de Lettres classiques, et Sarah Bernard, agrégée de Grammaire.

Un stage de grec ancien niveau confirmé (Lecture d'extraits de l'Alexiade d'Anne Comnène, 44h)

ainsi qu’un stage de latin niveau intermédiaire / confirmé (Lecture d'extraits de grands auteurs : Cicéron, Virgile, Tite-Live, 20h)

ont également lieu à Chambéry, du 16 au 24 juillet (grec) et du 6 au 9 juillet (latin).

Si vous êtes intéressé par l’un de ces deux stages en particulier (et uniquement pour ces deux stages), contactez directement Olivier Cosma, professeur honoraire à l’Université de Savoie à : cosma-olivier@bbox.fr.

Stages de sanskrit :

niveau débutant (du 15 au 22 août)

ou intermédiaire (du 23 au 30 août)

Contenu : Initiation et approfondissement de la langue sanskrite par immersion dans les textes. Clés pour aborder la lecture des contes, des hymnes védiques et/ou épopées. Éléments de civilisation pour placer la langue dans son contexte.

Manuels utilisés (fournis) : Divers documents fournis en pdf ou en version papier.

Enseignant : Patrick Moisson, docteur en Études indiennes.

Stage d’égyptien ancien niveau débutant (du 15 au 22 août)

Contenu : Première approche de l’écriture et de la langue égyptienne vieilles de plus de cinq millénaires à travers le moyen-égyptien. Parmi les divers états de l’écriture et de la langue, le moyen-égyptien permet l’étude des œuvres classiques de la littérature, qui sont une ouverture sur la vie quotidienne des anciens Égyptiens.

Manuel utilisé (à acquérir) : Bernadette Menu, Petite grammaire de l’égyptien hiéroglyphique à l’usage des débutants, Éditions Geuthner.

Enseignant : Pascal Geoffret, doctorant en Histoire ancienne, diplômé en Égyptologie, chargé de cours à l’Université d’Avignon.

Découverte de la grammaire comparée (du 22 au 23 août : une journée)

Contenu : Présentation de la grammaire comparée. Comparaison latin - grec - sanskrit à travers la phonétique, morphologie, formation des mots.

Pré-requis : Connaissance d’au moins deux langues des langues qui seront comparées : latin - grec ou latin - sanskrit ou grec - sanskrit.

Enseignante : Sarah Bernard, agrégée de Grammaire.

*

Dates et lieu des cours :

Du 15 au 30 août au cœur du Massif Central entre Brioude et la Chaise-Dieu.

Gîtes du Bois d'Armand 43230 Montclard (Haute-Loire).

http://gites-leboisdarmand.pagesperso-orange.fr/

Gîte en pleine nature, propice à l’étude et au ressourcement de soi !

*

Durée des différents stages de langue :

- une semaine par stage : du samedi ou dimanche à 14h au samedi ou dimanche à 12h.

- 36 heures de cours par stage : 6h de travail chaque jour (de 9h à 12h et de 14h à 17h), à l’exception du jour d’arrivée (3h : de 14h à 17h) et du jour de départ (3h : de 9h à 12h). Pause le mardi 18 et le mercredi 26 avec organisation de sorties pour ceux qui veulent.

Les stages ont lieu quel que soit le nombre d’inscrits (pas de limite inférieure).

*

Tarif pour les stages de langues : 250 euros (tarif normal), 125 euros (étudiants de moins de 28 ans, chômeurs).

Tarif pour la journée grammaire comparée : 40 euros (tarif normal), 20 euros (étudiants de moins de 28 ans, chômeurs).

*

Inscription : Inscription possible jusqu’au 24 juillet.

*

Intendance

Hébergement : Possibilité de logement sur place (environ 10 places en lit double ou simple) au prix de 23 euros par nuit.

Repas : sur place :

Préparation collective de repas communs (format très convivial !) : participation forfaitaire pour l'achat des aliments au prix de 16 euros par jour (selon les souhaits et si besoin, possibilité de préparation de repas individuels).

Transport : pour les personnes ne possédant pas de voiture

- Possibilité de navettes en voiture entre la gare SNCF de Brioude et le lieu du gîte pour l’arrivée et le départ.

- Navettes en voiture pour faire les courses (pour repas communs).

*

Contact : Sarah Bernard, sahra.bernard@laposte.net ; tél : 03 88 08 39 63.