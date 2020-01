Université Paris Nanterre & Pôle Métiers du Livre de Saint Cloud

Séminaire et colloques 2019-2020

Second semestre

Littérature contemporaine, Arts,

Editions et Sciences humaines

« L’énigme du monde »

Jeudi 23 janvier,

Rencontre « Penser la différence culturelle »

avec Silvia Contarini, Claire Joubert et Jean-Marc Moura.

Musée du Quai Branly, Salon de lecture Jacques Kerchache 18h30

Rencontre et discussion autour de l'anthologie Du colonial au mondial publiée Silvia Contarini, Claire Joubert et Jean-Marc Moura (Mimésis, 2019), présentation de l’ouvrage et débat-rencontre avec les auteurs et des traducteurs ayant contribué au projet.

*

Mardi 4 février

Conférence :

Bruno Thibault, « Les Incultes et l'effet de réel (Garcia, Caligaris, Bertina, Kerangal) »

Université Paris Nanterre. Bâtiment L, « Paul Ricoeur », Salle 419, 13h20 – 15h30

Professeur titulaire de la Chaire Edward Rosenberg and Elizabeth Goodman de Littérature française dans le Department of Languages, Literatures and Cultures de l’Université du Delaware (Etats-Unis), Bruno Thibault dirige la collection d’études universitaires Chiasma consacrée à la littérature moderne et contemporaine française et francophone, ainsi qu’au cinéma, pour les éditions Brill. Docteur de l’université Paris Nanterre et de l’université de Maryland, il est l’auteur d’ouvrages critiques sur Paul Morand (L’Allure de Morand: du modernisme au pétainisme, Birmingham: Summa Publications, 1993), sur Sallenave : Danièle Sallenave et le don des morts (Amsterdam & New York: Editions Rodopi, 2003), et sur Le Clézio (J.M.G. Le Clézio et la métaphore exotique, Amsterdam & New York: Editions Rodopi, 2009) auquel il a également consacré plusieurs collectifs. Il a plus récemment fait paraître Un Jésus postmoderne: les récritures romanesques contemporaines des évangiles (Leiden and Boston: Brill, 2016). Il envisagera le traitement du réel dans les fictions de plusieurs membres du groupe des Incultes.

Rencontre organisée par Dominique Viart, en partenariat avec le séminaire de Master « Littérature contemporaine : les nouvelles écritures du réel »

*

Mardi 4 février

Écrivain invité : Yannick Haenel

« Écrire l’Histoire »

Pôle Métiers du livre de Saint-Cloud, salle 222, 2è étage, 14h à 16h

« Qui témoigne pour le témoin ? » se demandait déjà Paul Celan. Avec Jan Karski, Yannick Haenel brouille les frontières entre documentaire et fiction, et publie un roman dérangeant : en ravivant la mémoire d’un agent des services secrets polonais polymorphe et méconnu, qui aurait pu modifier le cours de l’Histoire, il déclenche une polémique qui témoigne du rapport brûlant de la fiction à la vérité. L’auteur notamment de Cercle et Tiens ferme ta couronne évoquera la manière dont il a construit ce récit hybride, mêlant archives historiques et reconstitution romanesque des événements ; tout comme il reviendra sur la réception hors norme d’un livre entré avec fracas dans l’Histoire.

Rencontre organisée par Sarah Clément (CSLF/Observatoire des écritures contemporaines) et le Pôle Métiers du livre de Saint-Cloud.

*

Mardi 3 mars

Ecrivain invité : Jean Rouaud

« La subjectivité du monde »

Université Paris Nanterre. Bâtiment L, « Paul Ricoeur », Salle 419, 13h20 – 15h30

Célèbre depuis son premier roman Les Champs d’honneur, prix Goncourt 1990, Jean Rouaud a développé depuis une œuvre exigeante, à plusieurs facettes : une autobiographie familiale aux éditions de minuit, une réflexion sur son trajet personnel intitulé « la vie poétique », des romans qui se déplient tout en interrogeant la tradition dans laquelle ils répugnent (naturalisme zolien, nouveau roman…) à s’inscrire, du théâtre, des essais sur la littérature et son évolution récente. Nous le recevrons pour échanger avec lui autour de ce vaste ensemble et plus particulièrement de son dernier livre Kiosque (Grasset, 2019)

Rencontre organisée par Dominique Viart, en partenariat avec la Maison des écrivains et de la littérature et le séminaire de Master « Littérature contemporaine : les nouvelles écritures du réel »

*

Mardi 10 mars

Écrivain invité : Vincent Almendros

« Minimalisme et parodie »

Pôle Métiers du livre de Saint-Cloud, salle 225, 2è étage, 11h à 13h

Dans la veine des minimalistes parodiques, Vincent Almendros développe aux Éditions de Minuit une œuvre ciselée et singulière. Ses romans à suspense manient avec brio le second degré, l’art de l’ellipse et le sens de la chute. En peintre subtil des sensations et des atmosphères, cet enseignant de lettres à l’humour pince-sans-rire expérimente et renouvelle d’une plume légère et suggestive le roman sentimental (Ma chère Lise), le huis-clos oppressant et maritime (Un Été, dont l’intrigue se déroule à bord d’un voilier) et le thriller familial en eaux troubles (Faire mouche).

Rencontre organisée par Sarah Clément (CSLF/Observatoire des écritures contemporaines) et le Pôle Métiers du livre de Saint-Cloud.

*

Mercredi 19 mars

Séminaire « Transhumanisme / Posthumanisme : entre réalités et imaginaires » - Axe 1 : La littérature posthumaniste

Invités : Jean-Yves Goffi et François-Régis de Guenyveau

Université Paris Nanterre, 14h – 17h00, salle à préciser

Conférence de Jean-Yves Goffi : « Le transhumanisme à la recherche de la perfection »

Professeur émérite à l’Université Grenoble-Alpes, Jean-Yves Goffi travaille en éthique appliquée sur l'évaluation des techniques biomédicales dans les sociétés de haute technologie. Il s’intéresse aux questions de l'argumentation éthique et à la structure des théories morales. Il est l’auteur de plusieurs livres parmi lesquels : La Philosophie de la technique (PUF, 1988), Le Philosophe et ses animaux: du statut éthique de l'animal (Nîmes, J. Chambon, 1994), Penser l’euthanasie (PUF, 2004). Il a dirigé l’ouvrage : Regards sur les technosciences (Vrin, 2006).

Entretien avec François-Régis de Guenyveau à propos de son premier roman Un dissident (Albin Michel, 2017) : « Partout, au cœur des sociétés d’opulence, naît le rêve d’un monde nouveau : un monde de tous les possibles, où l’Homme s’affranchirait enfin des limites de la nature. » Avant de s’engager dans la littérature, François-Régis de Guenyveau a travaillé dans le marketing digital aux États-Unis, en Inde et au Vietnam.

Rencontre organisée par Dominique Viart et Mara Magda Maftei (Université de Bucarest / Observatoire des écritures contemporaines), coordinatrice du programme « Transhumanisme / pothumanisme : entre réalités et imaginaires ».

*

Mardi 24 mars

Écrivain invité : Vincent Message,

maître de conférences en littérature et création littéraire à l'Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis

« Écrire les spirales du réel »

Pôle Métiers du livre de Saint-Cloud, salle 20, rez-de-chaussée, 9h à 11h

Vincent Message construit depuis plusieurs années une œuvre qui dévide les spirales du réel, pointant sans relâche les failles et les déséquilibres de nos sociétés contemporaines, Déjà dans le monde onirique et virtuel des Veilleurs, ou dans la fable politique de Défaite des Maîtres et possesseurs, l’auteur scrutait avec acuité les faits sociaux : le prisme fictionnel invitait ainsi à penser la crise écologique, la souffrance animale ou les ravages du capitalisme. La rencontre portera sur son dernier roman Cora dans la spirale, paru au Éditions du Seuil en 2019, qui prend la forme d’une enquête sur l’histoire tragique d’une employée de compagnie d’assurance, pour illustrer la face sombre des mutations récentes du monde de l’entreprise, et leur impact dramatique sur les destinées individuelles.

Rencontre organisée par Sarah Clément (CSLF/Observatoire des écritures contemporaines) en partenariat avec la Maison des écrivains et de la Littérature.

*

Mercredi 8 avril

Séminaire « Transhumanisme / Posthumanisme : entre réalités et imaginaires » - Axe 1 : La littérature posthumaniste

Invités : Paul-Laurent Assoun, chercheur et psychanalyste ; Isabelle Jarry, écrivaine

Université Paris Nanterre, 9h30-12h30, salle à préciser

Conférence de Paul Laurent Assoun : « Le fictionnement transhumaniste : la "nostalgie du futur" et son écriture prothétique »

Après avoir enseigné la philosophie politique et sociale aux Pays-Bas, Paul Laurent Assoun devient professeur de Psychanalyse à l’université Paris VII. Membre du CNRS, il y conduit des recherches de psychanalyse et pratiques sociales. Psychanalyste praticien, il siège au sein du comité de rédaction de la revue de psychanalyse penser/rêver. On lui doit de nombreux ouvrages sur Freud, Lacan, le désir, le corps, le fétichisme, la conjugalité, et sur la psychanalyse en général.

Entretien avec Isabelle Jarry. Ecrivaine, biologiste de formation, Isabelle Jarry est aussi une grande voyageuse, elle a notamment passé deux ans à recueillir les souvenirs et les confidences de Théodore Monod qu'elle a même accompagné dans le Ténéré. Auteur d'une dizaine de romans et récits, elle aime à mêler les sciences et la littérature. Elle sera interrogée sur son roman Magique aujourd’hui (Gallimard 2015)

Rencontre organisée par Dominique Viart et Mara Magda Maftei (Université de Bucarest / Observatoire des écritures contemporaines), coordinatrice du programme « Transhumanisme / pothumanisme : entre réalités et imaginaires ».

*