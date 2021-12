Adresse : Université Paul-Valéry Montpellier 3, Site Saint-Charles 2, salle Kouros

Séminaire d'actualité du RiRRa21

Mardi 1er février 2022, 17h30-19h30

Université Paul-Valéry Montpellier 3, site Saint-Charles 2, salle Kouros

Conférence de Marta Caraion, "Comment la littérature pense les objets"

Marta Caraion, professeure de littérature française à l’Université de Lausanne, présentera une conférence autour de son livre

Comment la littérature pense les objets. Théorie littéraire de la culture matérielle, paru chez Champvallon en 2020.

Spécialiste des rapports littérature-photographie, Marta Caraion a publié Pour fixer la trace. Photographie, littérature et voyage au milieu du XIXe siècle, Droz, 2003 ; en 2016, elle a été commissaire, avec Jean-Pierre Montier, de l’exposition Photolittérature (XIXe-XXIe siècles) à la Fondation Jan Michalski, et coordonné le catalogue critique.



Elle s’intéresse, dans une perspective d’histoire culturelle et d’histoire des idées, aux relations littérature - sciences - industrie : « Les philo- sophes de la vapeur et des allumettes chimiques » : polémique de 1855 sur les relations littérature, science et industrie, Droz, 2008.



Elle travaille depuis plusieurs années sur les représentations littéraires de la culture matérielle et dirige actuellement le projet « Littérature et culture matérielle, XIXe-XXIe siècles », financé par le Fonds National Suisse.

Livre :

Comment la littérature pense les objets. Théorie littéraire de la culture matérielle, Ceyzérieu, Champ Vallon, 2020.

Volumes collectifs :

Objets en liberté, Lausanne, Archipel, coll. «Essais», 2005.

Usages de l’objet. Littérature, histoire, arts et techniques, XIXe-XXe siècles, Ceyzérieu, Champ Vallon, 2014.

Voir aussi :



La fabrique de l’histoire, Emmanuel Laurentin, France culture, le 5 octobre 2017, «L’objet et la matière au XIXe siècle» (https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/xixe-siecle-44-lobjet-et-la-matiere-du-xixe-siecle ) ;

«Objets en littérature, XIXe siècle», L’Objet mis en signes, mis en scène, Images Re-vues, histoire, anthropologie et théorie de l’art, n°4, 2007, https://journals.openedition.org/imagesrevues/116.