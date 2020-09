Université d'Orléans - Séminaire en distanciel

Le laboratoire POLEN de l'Université d'Orléans (sous la direction d'A. Déruelle) reçoit, dans le cadre de son séminaire mensuel "Actualité de la recherche", Laurent Demanze (professeur de littérature française à l'Université de Grenoble Alpes), pour son ouvrage Un nouvel âge de l'enquête, Portraits de l'écrivain contemporain en enquêteur (Corti, 2019).

"L’« âge de l’enquête » : c’est la formule d’Émile Zola qui décrit là un XIXe siècle emporté par une fièvre d’investigations et de déchiffrements. Une formule d’actualité au XXIe siècle, au moment où s’ouvre un nouvel âge de l’enquête : les écrivains contemporains investissent à nouveaux frais le terrain social, à la croisée du reportage, des sciences sociales et du roman noir.

C’est cette passion renouvelée du réel que je voudrais saisir ici, à travers les gestes de l’enquête. S’étonner, explorer, collecter, restituer, poursuivre, suspendre : cette liste ouverte d’opérations concrètes, de pratiques et d’expérimentations dessine le cheminement même de l’enquête. Elle dessine également les moments d’une dynamique, inlassable et inachevable, qu’empruntent aujourd’hui les écrivains pour élucider, nommer et raconter l’épaisseur du monde, en donnant voix aux vies silencieuses. Cette obsession de l’enquête, je la traque à mon tour depuis le XIXe siècle jusqu’à aujourd’hui, dans une littérature qui s’invente aux franges des disciplines – d’Emmanuel Carrère à Jean Rolin, d’Ivan Jablonka à Hélène Gaudy, d’Emmanuelle Pireyre à Patrick Modiano, de Philippe Artières à Kamel Daoud, de Philippe Vasset à Svetlana Alexievitch.

Il m’a semblé, chemin faisant, que cette littérature du réel s’écrivait dans le sillage de Georges Perec. Ses dispositifs inventifs, minutieux et critiques sont autant d’instruments d’exploration, qui font de la littérature un protocole de savoir et un outil de connaissance intime." https://www.jose-corti.fr/titres/un-nouvel-age-enquete.html

