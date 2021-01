Séminaire "Actualité de la recherche", rencontre : J. Guérin, Nouveau théâtre et politique (Orléans/ en ligne)

Distanciel

Le laboratoire POLEN de l'Université d'Orléans (sous la direction d'A. Déruelle) organise,

dans le cadre de son séminaire mensuel "Actualité de la recherche", une rencontre avec

Jeanyves Guérin, professeur émérite de littérature à la Sorbonne-Nouvelle (Paris III)

pour son ouvrage Nouveau Théâtre et politique (Honoré Champion, 2020)

"Le Nouveau Théâtre a longtemps eu la réputation d’être dépolitisé et ses auteurs se sont vus reprocher d’être indifférents à l’histoire de leur temps. Des doctrinaires les sommèrent de se plier à la vulgate idéologique des années 1950-1960. Ils avaient oublié qu’une oeuvre ne naît pas forcément politique mais qu’elle peut le devenir. Quand il s’agit d’une pièce, c’est une affaire de mise en scène et de réception. Ce livre s’efforce de le montrer en étudiant des pièces d’Arthur Adamov, de Jean Genet, de Boris Vian, d’Audiberti, d’Eugène Ionesco et de Samuel Beckett ainsi que leurs actualisations scéniques."

*

Séance tenue en distanciel, ouverte à toutes et à tous.

Inscriptions nécessaires auprès de Laélia Véron: Laelia.Veron@univ-orleans.fr.