Le laboratoire POLEN de l'Université d'Orléans (sous la direction d'A. Déruelle) reçoit, dans le cadre de son séminaire mensuel "Actualité de la recherche", Pierre Vesperini pour son ouvrage

Lucrèce. Archéologie d’un classique européen (Paris, Fayard, 2017)

"De Lucrèce on croit tout savoir : un éclair, le De rerum natura, qui troua la nuit où sombrait la République romaine, entre guerres civiles et religions à mystères, portant la bonne nouvelle du rationalisme grec et de l’hédonisme épicurien. Puis l’oubli, au Moyen Âge. Oubli délibéré de la part du christianisme triomphant, désireux d’étouffer toute dissidence. La redécouverte enfin, par les humanistes qui, en imposant l’œuvre malgré tous les interdits, feront naître le monde moderne.

Mais tout cela n’est que mythes. Mythe du poète hors des normes de son temps, mythe d’un Moyen Âge obscur, mythe de l’humaniste éclairé parti seul sur les routes à la redécouverte d’un passé disparu. Pierre Vesperini plonge à même les sources, antiques, médiévales et modernes, et déjoue le filtre de l’historiographie dominante. Dénouant un à un les fils de l’histoire supposée des origines de notre modernité, il éclaire de manière fascinante l’apport de l’héritage antique à notre culture européenne."

