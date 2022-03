Le séminaire #3 du projet InSpectA, "Sentir et penser en mouvements : les spectateurs et la danse dans l'Antiquité" prendra la forme d’une journée d’études qui se tiendra le lundi 2 mai 2022, à l'ENS de Lyon (format hybride).



Elle réunira Guillemette Bolens (Université de Genève), Michel Briand (Université de Poitiers), Corinne Jola (Abertay University, UK) et Sarah Olsen (Williams College, USA), spécialistes de littérature ancienne et comparée, de danse antique, et/ou contemporaine, ayant pour point commun de croiser dans leurs travaux approches pratiques et recherche. Il s’agira d’aborder lors de cette journée l’engagement corporel, sensoriel et cognitif singulier que la danse, insérée dans le spectacle théâtral, suscitait chez les spectateurs dans l’Antiquité, en mobilisant notamment les concepts d’empathie kinesthésique et d’intelligence kinétique, ainsi que les résultats de recherches empiriques menées en neurosciences sur la sensorimotricité, le mouvement et la cognition. La discussion finale sera animée par Anne Pellois (ENS de Lyon).



PROGRAMME :



9h30-9h45 : Accueil et introduction, Anne-Sophie Noel (ENS de Lyon)



9h45-10h30 : « Longing for Artemis, longing for Greece, the second stasimon of Euripides’ Iphigenia among the Taurians »

Sarah Olsen (Assistant Professor of Classics, Williams College, USA)



10h30-10h45 : Pause



10h45-11h30 : « Des figures spectatorielles en danse contemporaine et dans l’Antiquité : miroir, métamorphose, ravissement, contagion, transmédiations »

Michel Briand (Professeur en langue et littérature grecque, Université de Poitiers)



11h30-12h15 : Discussion.



Pause déjeuner



14h-14h45 : « Kinaesthetic Cognition – Visceral Artifacts »

Corinne Jola (Senior lecturer, Psychology and cognitive science, Abertay University, UK)



14h45-15h : Pause



15h-15h45 : « La dynamique des gestes et des mouvements dans la littérature et les arts visuels »

Guillemette Bolens (Professeure de littérature médiévale et de littérature comparée, Université de Genève)



15h45-16h30 : Discussion animée par Anne Pellois (Maîtresse de conférences, études théâtrales, ENS de Lyon)

Lundi 2 mai, 9h30-16h30, ENS de Lyon, site Buisson, D8-001, et en direct par Zoom.

Informations et abstracts : c'est ici.

Entrée libre, inscription conseillée (l'inscription permet d'obtenir le lien pour suivre à distance): cliquez ici.