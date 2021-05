En ligne

Saisir le son, sonner français

On a tendance à penser que l’identité se construit à partir de ce que l’on dit et de ce que l’on exprime, d’après nos actes et les propos que l’on tient, que ce soit à titre individuel ou collectif, personnel ou politique. Mais il se peut que l’identité puisse être envisagée tout aussi bien en termes d’impression : l’identité ne se construirait donc pas uniquement à partir de ce que l’on exprime, mais aussi d’après ce que l’on entend, d’après ce que l’on saisit du flux continu de stimulation auditive et qui s’imprime en nous. Dans ce séminaire, on s’interrogera sur l’intersection de l’organisation des sons et de l’identité, tout particulièrement en France, en engageant des perspectives pluridisciplinaires ; il s’agira d’étudier le rôle que joue la sélection auditive dans la définition de ce qui sonne français. Parmi les questions centrales à notre enquête, on s’interrogera sur la distinction et / ou l’indistinction entre son et langue, les métaphores employées pour qualifier le son, ou encore la spécificité historique et culturelle des manières que l’on a d’écouter ou d’entendre.

Inscription: https://blogs.helsinki.fi/seizingsound/practical-information/

Programme

June 7 (Session I): Modes of Listening and Selective Hearing

Isabelle Racine (Université de Genève): Saisir le son : enjeux, défis et représentations autour de la parole accentuée en français aujourd’hui

David Le Breton (Université de Strasbourg): Entendre le monde : le son dans la compréhension de soi et de l’environnement

Emily Kate Price (University of Cambridge): Hearing Charles d’Orléans

Renée Altergott (Princeton University): Sonic Capture: Archiving French Sound in the Colonial Recording Era

June 8 (Session II): Intonation and Appropriation

Mari Wiklund & Anne Riippa (Université de Helsinki) : L’intonation des énoncés interrogatifs dans la parole des apprenants finnophones du français

Cristel Portes (Université d’Aix-Marseille) : Quelques spécificités phonologiques de l’intonation du français

Hannah Scott (University of Nottingham): British folk, French identity: adopting Scottish & Irish folk music in the Belle Epoque

June 8 (Session III): Imagined Ideals

Josephine Hoegaerts (University of Helsinki): Chanter comme une cuisinière. Sounding French at the Conservatoire National in the long nineteenth century

Liesl Yamaguchi (Boston College): The Colors of the Universal Alphabet

Katherine Bergeron (Connecticut College) w/Liesl Yamaguchi: Echoes of Voice Lessons