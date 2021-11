"Les voyageurs ayant mis à la voile, sortirent de l'Eriksfiord, avec la plus belle perspective et les meilleures espérances. Ils errèrent longtemps sur mer et ne trouvèrent pas les pays qu'ils cherchaient. Ils virent l'Islande, et aperçurent des oiseaux de l'Irlande. Leur vaisseau fut ainsi poussé à la dérive de côté et d'autre. L'automne, en s'en retournant, ils souffrirent beaucoup de la pluie et du mauvais temps, et furent épuisés de fatigues. Ils rentrèrent dans l'Eriksfiord au commencement de l'hiver. " (extrait de la Saga de Thorfinn Karlesfne et de Snorre Thorbrandsson).

Du 2 au 23 novembre, William Marx accueille Torfi H. Tulinius au Collège de France pour une série de quatre conférences sur les sagas islandaises, ces récits pseudo-historiques en prose relatant des événements touchant au passé des pays nordiques, et dont certaines sont de remarquables œuvres d’art. Ce cours sera aussi l'occasion de mieux connaître la riche littérature de l’Islande médiévale.

Sur le site du Collège de France, on peut en outre trouver l'ensemble des enregistrements vidéos du récent colloque "Inventer l'Europe" (20 & 21 octobre 2021), inauguré par un entretien d'Orhan Pamuk avec William Marx et Émilie Aubry.