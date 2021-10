Émilie Aubry, rédactrice en chef de l’émission Le dessous des cartes sur Arte, et William Marx, professeur du Collège de France titulaire de la chaire Littératures comparées, s’entretiennent avec Orhan Pamuk, Prix Nobel de littérature 2006, à l’occasion d’une soirée exceptionnelle organisée dans le cadre du nouveau partenariat entre le Collège de France et Arte.

Orhan Pamuk est en visioconférence depuis New York, en traduction simultanée en français, pour l'ouverture du colloque Inventer l'Europe (Collège de France, 20 & 21 octobre 2021, dont l'ensemble des vidéos sont désormais en ligne).

Une rencontre consacrée aux liens réels et imaginaires entre la Turquie et l’Europe, et à leurs jeux de miroir, de la géopolitique à la littérature.

L’oscillation entre Orient et Occident est au cœur de l’œuvre d’Orhan Pamuk. Tensions, malentendus, affrontements, mais aussi fascination réciproque, emprunts et échanges fructueux, dialogues multiples, ont façonné pendant des siècles la relation entre l’Europe et son grand voisin ottoman puis turc. Que peut nous dire aujourd’hui de cette relation le grand écrivain natif d’Istanbul, ville pivot s’il en est, près de 100 ans après le traité de Sèvres et l’arrivée au pouvoir des Jeunes-Turcs ?

Voir la vidéo sur le site du Collège de France…