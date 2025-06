Un nombre croissant de chercheur.es en sciences humaines, anthropologues, sociologues, géographes et archéologues, recourent à des dispositifs artistiques pour mener à bien leurs travaux sur le terrain : film, théâtre, opéra, concert, sonographie, performance, reconstitution historique, etc. De quelle préoccupation heuristique découle la nécessité d’une telle démarche pour rendre compte d’une situation sociale ? Pourquoi entreprendre ces nouvelles formes d’explorations ? Quels sont les problèmes qui incitent les chercheur.es à s’aventurer loin des sentiers battus ? La revue Communications consacre un sommaire aux "Dramaturgies du réel. Entre art et sciences humaines et sociales", en invitant contributeurs et contributrices à envisager leurs terrains sous un angle méthodologique, exposer la manière dont leur recherche s’est progressivement construite et expliquer les raisons qui les ont conduits à mener une recherche radicalement différente de celles suggérées par les manuels d’anthropologie.

(Photo : Société en chantier, Rimini Protokoll, S. Kaegli, Théâtre de Vidy-Lausanne 2020, ©Photo Jean-Louis Fernandez)