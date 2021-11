Adresse : Sorbonne Université, Maison de la Recherche, 28, rue Serpente, 75006 Paris Amphithéâtre Georges Molinié (D035)

Robert Challe et l’aventure, à l’occasion du tricentenaire de la mort de Robert Challe (1659-1721)

11e Colloque international Robert Challe

L’aventure est au coeur de la vie de Robert Challe qui a fait l’expérience de la guerre, sur terre et sur mer, des grands voyages maritimes, de la découverte des civilisations lointaines, de la captivité et de l’exil. Elle est aussi au coeur de l’oeuvre protéiforme du romancier, du mémorialiste, de l’auteur de journaux de voyage, du philosophe déiste. Le terme « aventure » y est extrêmement fréquent et la notion s’y déploie selon un très large éventail sémantique. Dans la préface des Illustres Françaises, Challe annonce certes que le choix de la « simple vérité » l’a conduit à écarter délibérément les « aventures de commande ». Mais cette dévaluation de l’aventure romanesque traditionnelle n’implique nul rejet de l’aventure comme telle, bien au contraire. Dans Les Illustres Françaises comme dans la Continuation de […] Don Quichotte, la préférence du romancier va à des personnages que leur idéal de liberté met en rupture avec leur société, sa morale et ses préjugés, et il offre donc, dans ses récits, une place essentielle au surgissement de l’inattendu ou de l’imprévu qui, selon l’étymologie, fait l’essence même de l’adventure. Le mémorialiste s’attache à révéler les ressorts cachés de la politique qui en font une aventure collective. Les journaux de voyage font partager au lecteur la fascination et les péripéties des longues traversées et des combats maritimes. Les Difficultés sur la religion proposées au Père Malebranche constituent un moment magistral d’aventure intellectuelle : avant d’inventer son propre système de religion naturelle, Challe renverse tous les fondements sur lesquels reposent la croyance et la morale de sa civilisation. L’oeuvre de Challe s’inscrit dans un contexte où l’image littéraire de l’aventure occupe une place majeure.

Vendredi 10 décembre

Geneviève Artigas-Menant, UPEC et Christophe Martin, Sorbonne Université



L’écriture, une aventure

Présidence : Frédéric Charbonneau

10 h. Sébastien Drouin, Université de Toronto

Challe et les aventuriers de la foi en Hollande

11 h. Flora Mele, Paris

L’aventure au théâtre : Favart lecteur de Challe dans Don Quichotte chez la duchesse

11 h. 30 Mami Fujiwara, Université métropolitaine de Tokyo

Écrits livrés à l’aventure : Robert Challe et les écrivains de son temps

L’aventure romanesque

Présidence : Catherine Lafarge

14 h. 30 Françoise Gevrey, Université de Reims

La rencontre amoureuse dans Les Illustres Françaises

15 h. Floriane Daguisé, Université de Rouen

Les Illustres Françaises ou l’aventure déjouée

16 h. Carole Martin, Texas State University

De l’aventure parodique au « théâtre de la cruauté » : notes sur la Continuation de Don Quichotte

16 h. 30 Jacques Cormier, Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles

Des aventures romanesques au romanesque de la vie quotidienne,

de la Continuation de don Quichotte aux Mémoires



Samedi 11 décembre

La guerre et la paix

Présidence : Jacques Cormier

10 h. Mathilde Mougin, Aix-Marseille Université

La vie à bord de l’Écueil : d’ennuyeuses « bagatelles » ou la transfiguration aventureuse du quotidien ?

10 h. 30 Bernadette Cartier-Rivière et Bernard Cartier, Société française d’Histoire de la Médecine

Robert Challe et les chirurgiens-navigans

11 h. Frédéric Charbonneau, Université McGill

Les goûts aventureux d’un écrivain du Roi

Fortunes de mer

Présidence : Mami Fujiwara

14 h. Carole Dornier, Université de Caen

Aventure maritime, risque et prévoyance dans le Journal d’un voyage fait aux Indes orientales

14 h. 30 Sylvain Menant, Sorbonne Université

La culture de l’aventurier : Challe et Le Petit Flambeau de la mer

15 h. 30 Francesca Frontini, CNR Pise, Maria Susana Seguin, Université Paul Valéry Montpellier 3, IUF

Cartographie d’une aventure : approche numérique du Journal d’un voyage fait aux Indes orientales



Conclusion.

16 h. Marc André Bernier, Université du Québec à Trois-Rivières

Les aventures de la pensée