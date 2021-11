Adresse : Villa Médicis, Académie de France à Rome, Salle Michel Piccoli

Le 3 décembre, à la Villa Médicis où Hervé Guibert séjourna de 1987 à 1989, une journée d'étude internationale interrogera l'héritage de l'écrivain-photographe et ses rapports avec l'Italie.

Ce colloque s'inscrit dans le cadre de différents hommages qui lui sont rendus en ce mois de décembre 2021 où l'on célèbre le 30e anniversaire de sa disparition.

Retour à la Villa : Hervé Guibert d'hier à aujourd'hui



Salle Michel Piccoli



Vendredi 3 décembre 2021, Villa Médicis, Académie de France à Rome



Organisation Arnaud Genon et Fabio Libasci



Matinée - Hervé Guibert : Héritage et héritiers (modérateur : Arnaud Genon)



9h00 : Mot d’ouverture par Sam Stourdzé, directeur de la Villa Médicis.



9h20 : Louis-Daniel Godin (CRILCQ - UQAM, Canada) : « L’héritage de Guibert dans la littérature québécoise », suivi d’une discussion.



9h50 : Francis Desruisseaux (McGill, Canada) : « Guibert le généreux égocentrique : développements épistémologiques du corps à travers l’écriture autothéorique », suivi d’une discussion.



10h30 : Mana Naïto (Université Chrétienne internationale, Mikata, Japon) : « Écrire la maladie après Guibert », suivi d’une discussion.

11h00 Pause-café



11h30 : Benjamin Fellmann (Université de Hambourg, Allemagne) : « Les gisants. Hervé Guibert et Pier Paolo Pasolini », suivi d’une discussion.



12h00 : Fabio Libasci (Université de Modène, Italie) : « Guibert et l’Italie : un panorama », suivi d’une discussion.



12 h 45 Déjeuner



Après-midi - Hervé Guibert et l’Italie (modérateur : Fabio Libasci)



14h30 : Daniel Fliege (Université Humboldt de Berlin, Allemagne) : « Lieu d’écriture et écriture de lieu », suivi d’une discussion.



15h10 : Benjamin Gagnon Chainey (Université de Montréal, Canada – Université de Nottingham Trent, Royaume-Uni) : « Au pays des amitiés monstrueuses : Les relations tératologiques, anachroniques et hétérotopiques d’Hervé Guibert et de l’Italie », suivi d’une discussion.



15h50 : Arnaud Genon (Nottingham Trent University, Royaume-Uni) : « Retour à la Villa : de L’Incognito à Hervelino », suivi d’une discussion.



16h30 : Pause-café



17h00 : Liliane Ehrhart (Université de Princeton, États-Unis) : « Hervé Guibert au Musée de cire anatomique de Florence », suivi d’une discussion.



17h40 : Rencontre avec Christine Guibert : « Hervé Guibert, d’hier à aujourd'hui ».



18h30 : Mot de clôture par les organisateurs.